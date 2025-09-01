«Сегодня русский код на повестке, все стараются привлечь внимание к этому. На мой взгляд, не всегда это все правильно делается. Я очень поддерживаю, чтобы наша история вовлекалась в тренды, костюмы, моду. Но это должно быть обдуманно, красиво и современно. Я всегда за красоту, чтобы новое поколение захотело эту одежду носить. Нужно, чтобы к этому хотелось прикоснуться, на себя надеть. Когда это делается просто так, я не поддерживаю. Мы должны обыграть наши матрешки, коромысла, шрифт под старину, Чебурашек и так далее, сделать это модным, где-то даже с иронией подойти. Можно привлечь и хохлому, сделать коллаборации какие-то, но нужен апгрейд», - рассказал он.

По его словам, такие вещи не должны превращаться в сувенирную продукцию.

«Когда мы выбираем подарок кому-то, мы же не идем покупать «сувенирку» нашу, это магазины для туристов. А если это будет сделано очень круто, будет модным и мейнстримным, тогда – да. Но такая вещь должна быть интересной. Этим должны заниматься профессионалы, а не просто «для галочки». Нам надо идти вперед, развиваться, взять из прошлого самое хорошее, сделать из этого что-то новое. Я путешествовал по нашим городам недавно и тоже подумал, что хочу создать русскую коллекцию. Но она должна быть продумана, чтобы была привлечена новая мысль. Взять то, что наработано исторически, а потом перефразировать. Я за современную подачу», - подытожил собеседник НСН.

Ранее эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец заявил НСН, что сегодня стало модным носить все, в том числе вещи из разных эпох, а обилие российских и отсутствие зарубежных брендов привели к тому, что все в России одевают одно и тоже.

