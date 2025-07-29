Цены достигли дна: Почему спрос на жилые дома рухнул на 60%
Квартира является более ликвидным товаром, чем жилой дом, поэтому спрос на покупку квартир обрушился меньше, сказал НСН Кирилл Холопик.
Обычно цены на жилье падают в течение полугода, а потом медленно растут, сейчас спрос на жилые дома рухнул на 60%, сказал НСН руководитель Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик.
Стоимость готовых индивидуальных домов в России за год снизилась в среднем на 10–15%, сообщили «Известия». Основная причина - спрос в первом полугодии оказался значительно ниже, чем в аналогичный период 2024 года, когда действовала ипотека с господдержкой. В итоге часть небольших компаний уходит с рынка, а другие переориентируются на дорогой сегмент. Холопик объяснил, почему спрос на жилые дома рухнул сильнее, чем спрос на квартиры.
«Сейчас очень сильно обрушился спрос на индивидуальное жилищное строительство. Падение цен вызвано обрушением спроса. Такого обрушения нет в квартирах. Количество рыночных сделок по жилым домам упало на 60%, в то время как на квартиры – на 30%. Цены обычно падают быстро, затем падение прекращается, так как находит дно. Обычно цены падают в течение полугода, а потом медленно растут. Прогнозировать дальнейшее падение цен на индивидуальное жилищное строительства очень сложно, потому что баланс спроса найден. Вот те цены, которые сейчас, - это уже баланс», - сказал собеседник НСН.
По его словам, квартира является более ликвидным товаром, чем жилой дом.
«Брать готовый дом в ипотеку абсолютно нормально. Банк дает такие ипотеки под определенные условия. По жилым домам очень сложно попасть под все требования банка и под все лимиты. Однако не стоит забывать, что квартиры - это более ликвидный товар был, есть и будет. Индивидуальные дома очень сильно ориентированы на конкретного покупателя. Любой дом продать намного сложнее, чем квартиру», - заключил эксперт.
Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН поделилась, что разочарована принятым от 2 июля законом по маткапиталу, который не подразумевает выдачу автоматического разрешения семьям на покупку и продажу недвижимости.
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