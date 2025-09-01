Якубович пошутил в ответ на слухи о диабете
1 сентября 202515:22
Телеведущий Леонид Якубович, которому 31 июля исполнилось 80 лет, шутками прокомментировал слухи о диагностированном у него диабете.
В беседе с сайтом aif.ru он заявил, что из-за якобы пошатнувшегося здоровья он теперь «еле-еле три раза в неделю играет в теннис», а на корт его «приносят прямо на носилках».
«А оттуда на полёты! Жена рыдает, дети в истерике! Видимо, скоро конец!» - заключил телеведущий.
Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил Якубовича с 80-летием, пожелав юбиляру «здоровья, благополучия и вдохновения», пишут «Известия».
