Якубович пошутил в ответ на слухи о диабете

Телеведущий Леонид Якубович, которому 31 июля исполнилось 80 лет, шутками прокомментировал слухи о диагностированном у него диабете.

В беседе с сайтом aif.ru он заявил, что из-за якобы пошатнувшегося здоровья он теперь «еле-еле три раза в неделю играет в теннис», а на корт его «приносят прямо на носилках».

«А оттуда на полёты! Жена рыдает, дети в истерике! Видимо, скоро конец!» - заключил телеведущий.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил Якубовича с 80-летием, пожелав юбиляру «здоровья, благополучия и вдохновения», пишут «Известия».

ФОТО: ТАСС / Сергей Карпухин
