Якубович пошутил в ответ на слухи о диабете

Песков опроверг причастность РФ к сбою GPS у самолета фон дер Ляйен Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда Полиция на Украине отказалась отвечать на вопрос об оружии, из которого убили экс-спикера Рады Парубия ФАС заподозрила медицинский картель почти на 1 млрд рублей Крупнейший в мире айсберг потерял 36% площади и раскололся