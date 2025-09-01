Песков объяснил, почему Путин и Моди общались в автомобиле

По его словам, во время обсуждения важных вопросов «нет времени отрываться на переходы, переезды и так далее».

«Им там комфортно, и поэтому они продолжали общение. Но повестка действительно более чем насыщенная», - заключил представитель Кремля.

Ранее Путин заявил, что российско-индийское сотрудничество развивается в духе особого, привилегированного стратегического партнёрства, сообщает RT.

