Песков объяснил, почему Путин и Моди общались в автомобиле

Президент РФ Владимир Путин беседовал с премьер-министром Индии Нарендрой Моди прямо в своём автомобиле Aurus из-за нежелания прерывать важный разговор. Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Моди: В Индии ждут визита Путина в декабре

По его словам, во время обсуждения важных вопросов «нет времени отрываться на переходы, переезды и так далее».

«Им там комфортно, и поэтому они продолжали общение. Но повестка действительно более чем насыщенная», - заключил представитель Кремля.

Ранее Путин заявил, что российско-индийское сотрудничество развивается в духе особого, привилегированного стратегического партнёрства, сообщает RT.

Фото: kremlin.ru
