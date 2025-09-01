«Это рекомендация, не запрет. Учителя по-разному воспринимают, зависит от политики школы и коллектива. Я бы не сказал, что существует единое правило. Часто рекомендации навязываются, становятся обязательными. У нас сейчас некоторый пересмотр в сторону избавления от заимствованных слов и терминов. Считается, что подобные термины могут негативно повлиять на образование, на обучение детей. У нас сейчас прослеживается тренд на суверенность в образовании. Я не очень понимаю, что такого плохого в этой терминологии. Это связано с тем, что это иностранные слова. Хорошо или плохо придумывать такую замену? Эти слова уже вошли в общемировую науку, если их заменить, это может вызвать некоторые трудности. Возникнут трудности при изучении социологии и других наук. Надо к этому относиться очень серьезно. Заменить мы, конечно, можем, но вопрос в том, какой будет эффект», - пояснил он.

Российские учителя в среднем работают на 1,3-2 ставки, так как за ставку, установленную законом, они бы получали слишком маленькую зарплату, сказала НСН оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Ольга Мирясова.

