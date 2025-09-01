Мультфильм «Доктор Динозавров» стал лидером российского кинопроката в выходные
Лидером кинопроката в России и СНГ в последние выходные августа стал российский мультфильм «Доктор Динозавров». Согласно данным портала kinobusiness.com, за период с 28 по 31 августа проект заработал 48,4 млн рублей.
Вторую строчку в рейтинге занял японский психологический триллер с элементами хоррора «Выход 8». ТОП-3 замкнула семейная фантастическая комедия «Семейный призрак».
В пятёрку лучших также вошли такие российские ленты, как «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым и «Дети-шпионы» с Дмитрием Нагиевым.
Ранее фильм «Красный шёлк» стал хитом в рамках недели лучших кинопроектов стран ШОС в Циндао (Китай), пишут «Известия».
