Мультфильм «Доктор Динозавров» стал лидером российского кинопроката в выходные

Вторую строчку в рейтинге занял японский психологический триллер с элементами хоррора «Выход 8». ТОП-3 замкнула семейная фантастическая комедия «Семейный призрак».

В пятёрку лучших также вошли такие российские ленты, как «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым и «Дети-шпионы» с Дмитрием Нагиевым.

Ранее фильм «Красный шёлк» стал хитом в рамках недели лучших кинопроектов стран ШОС в Циндао (Китай), пишут «Известия».

