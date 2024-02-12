СМИ: Стоимость жилья в новостройках растет вопреки снижению спроса
В феврале 2024 года средняя стоимость квартир в новостройках в России выросла на 1,5% относительно показателей января. При этом спрос на подобное жилье снизился на 11,5%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование аналитического центра ЦИАН.
Заметнее всего новостройки подорожали в Нижнем Новгороде, средняя стоимость квадратного метра там увеличилась на 4,7%, превысив 200 тысяч рублей. Аналогичная тенденция с ростом на 3,9%, до 119,8 тысячи рублей за квадратный метр, наблюдается в Омске. Стоимость квадратного метра также возросла на 2,8% (до 75,3 тысячи рублей) в Саратове.
При этом в Москве цена снизилась до 0,2%, составив 342,7 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге показатель упал на 2,2%, до 247 тысяч рублей. Эксперты издания объясняют подобную тенденцию сокращением лимита льготной ипотеки с 12 до 6 миллионов рублей.
С начала февраля 2024 года аналитики также зафиксировали массовое снижение цен в объявлениях о продаже вторичного жилья. При этом цены на вторичную недвижимость снизились на 3%, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru