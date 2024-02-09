Сбер зафиксировал рекордную долю ипотеки на ИЖС в январе

Отмечается, что это произошло на фоне падения интереса к многоквартирному жилью в целом и, в частности, на новостройки. Согласно данным, в конце 2023 года квадратный метр в частном доме на этапе строительства стоил примерно 50 тысяч рублей, на первичном рынке – 150 тысяч рублей, на вторичном – 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что рынок новостроек корректируется вниз на фоне ужесточения условий кредитования, но результаты января 2024 года в Московском и Санкт-Петербургском регионах оказались выше ожиданий, передает «Радиоточка НСН».

