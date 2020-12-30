Эксперты предрекли продолжение роста цен на жилье в 2021 году

Начавшийся в нынешнем году рост цен на недвижимость, продолжится в 2021 году. Эксперты прогнозируют, что цены на квартиры в новостройках могут вырасти на 12%, во вторичном жилье - на 5-7%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора портала «Мир квартир» Павла Луценко.