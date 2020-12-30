Эксперты предрекли продолжение роста цен на жилье в 2021 году

Начавшийся в нынешнем году рост цен на недвижимость, продолжится в 2021 году. Эксперты прогнозируют, что цены на квартиры в новостройках могут вырасти на 12%, во вторичном жилье - на 5-7%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора портала «Мир квартир» Павла Луценко.

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Он пояснил, что причиной роста цен на недвижимость может стать продление программы льготной ипотеки и дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ, передает Ura.ru.

Почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев в эфире НСН ранее назвал факторы, которые повлияли на удорожание жилья в 2020 году сильнее, чем привлекший внимание ФАС рост цен на строительные конструкции.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ЦеныНедвижимость
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