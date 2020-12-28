Виновата не арматура: Риэлторы раскрыли реальные причины подорожания жилья

«Удорожание арматуры связано с экспортом, так как производителям выгодней его экспортировать. Что касается связки цен на арматуру и жилье, то тут надо понимать, что доля арматуры в стоимости квадратного метра не превышает 7%, то есть рост ее цены не приведет к росту себестоимости более чем на 1-2%. Разница же между себестоимостью и ценами реализации достаточна для того, чтобы застройщики смогли справиться с этим. Ну и нужно понимать, что современные новостройки продают интересные планировочные и технические решения, а не просто квадратные метры. Эти решения могут сэкономить гораздо больше, чем та величина, на которую выросла себестоимость квадратного метра из-за стоимости арматуры. Так что рост ее стоимости – не самое главное обстоятельство на рынке строительства», - отметил он.

По словам Апрелева, рост стоимости квадратного метра жилья обусловлен прежде всего фактором девальвации рубля – люди поняли, что покупательная способность их рублевых накоплений тает, а ставки по банковским депозитам снижаются. Причем падение рубля в 2020 году носило перманентный характер, а не разовый, как в декабре 2014 года.

Также произошло сокращение объемов текущего строительства, то есть сократилось предложение. Переход на эскроу-счета привел к тому, что покупатели больше не заинтересованы во вложениях в строящееся жилье, с другой стороны, не все застройщики смогли получить это проектное финансирование и не на все свои проекты. Это привело к дефициту предложения и росту цен, отметил собеседник НСН.

Снижение ставок по ипотеке в этом ряду причин тоже играет не первую роль, считает Апрелев.

«Цены же существенно выросли не только на первичном рынке, но и на вторичном, а там никакой льготной ипотеки не было. Это и подтверждает, что ставка по ипотеке не являлась ключевым фактором роста цен», - говорит риэлтор.

Ранее Апрелев в эфире НСН выразил мнение, что рост стоимости жилья в 2021 году не будет значительным, так как доходы россиян существенно снизились.

