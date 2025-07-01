«Потратим триллионы!»: Депутат Разворотнева объяснила рекордный рост тарифов ЖКХ
В дальнейшем такого значительного повышения тарифов (почти на 12%) не ожидается, заявила НСН зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Рекордный рост тарифов ЖКХ связан с высокими ценами на газ, а также с тем, что до 2030 году инфраструктуру ЖКХ нужно полностью модернизировать, на что требуется 4,5 триллиона рублей, заявила НСН зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Рост тарифов на ЖКХ в среднем по стране с 1 июля составил 11,9%, что превышает показатели прошлых лет: 9,8% в 2024 году и 8,1% в 2023 году. Наибольший рост тарифов зафиксирован в Пермском крае (на 21,1%), Архангельской области (на 20%) и Кузбассе (19,8%). В Москве коммунальные услуги подорожали в среднем на 15%, но при этом, например, электроэнергия возросла в цене на 12,6–22,8%в зависимости от категории потребителей.
«К сожалению, совпало несколько факторов, которые привели к такому повышению. Во-первых, это достаточно серьезный рост цен на энергоносители, особенно на газ. Доля затрат на газ в теплоснабжении – это 37%. Вторая причина – это необходимость реализации инвестиционных программ, потому что коммунальная инфраструктура, которая создавалась в советское время, исчерпала свой срок годности. К 2030 году нам ее нужно полностью обновить, на это нужно порядка 4,5 триллиона рублей. Треть от этой суммы будет направлена из бюджета федерального и регионального», - объяснила депутат.
Разворотнева успокоила россиян тем, что в дальнейшем такого значительного повышения тарифов не ожидается.
«В конце этого года правительство выпустит новое распоряжение с коридорами роста платежей для регионов. Рост платежа для каждого конкретного домохозяйства может быть очень разным, потому что дальше региональные службы по тарифам устанавливают тариф для каждой конкретной ресурсоснабжающей организации. Учитываются затраты, стоимость материалов, оборудования, затраты на инвестиционные программы. Главное, чтобы в совокупности повышение нигде не превышало потолок. На будущий год ожидаем повышение в 5%, хотя прогнозы меняются. Но такой большой величины как в этом году потом уже не будет», - добавила собеседница НСН.
Почти каждый третий житель (36%) российских многоквартирных домов, который регулярно посещает общие собрания собственников, не понимает, откуда берутся суммы, указанные в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги, говорится в исследовании онлайн-платформы для автоматизации управления жилым фондом Doma.ai.
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