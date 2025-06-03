Идея построить деревянные многоэтажки встретит непонимание россиян, а сами дома могут стать непригодными для жизни уже через 50 лет. Об этом НСН рассказал заслуженный строитель России, заведующий кафедрой «Технологии и организация строительного производства» МГСУ Азарий Лапидус.

В течение года в России приступят к строительству деревянных многоквартирных домов. МЧС уже даже разработало документ, который содержит требования пожарной безопасности к проектированию таких зданий, сообщила «Парламентская газета». Тем не менее, эксперт отмечает, что квартиры в таких объектах не будут пользоваться популярностью у россиян.