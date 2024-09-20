«С учетом стандартов!»: Плохую шумоизоляцию в новостройках назвали мифом

Переезд в новостройку ухудшает самочувствие 53% россиян, следует из опроса центра медицины сна МГУ и экспертов «Росизол». При этом 22% назвали источником самого беспокоящего шума в новостройке ремонт у соседей. Еще 18% мешают посторонние разговоры, звуки музыки или телевизора, доносящиеся из соседней квартиры. Однако Лапидус заверил, что современные новостройки возводятся с учетом стандартов шумоизоляции.

«Кому-то не нравится жить в монолитном доме, поскольку они привыкли, например, к деревянным. Другим некомфортно, когда в окнах нет продуваний и вентиляции. Также кому-то не нравится, что соседи ремонтируют квартиры, но это дань тому, что сегодня можно заехать в квартиру без отделки. Если вы переехали, и везде - слева, справа, сверху и внизу идет ремонт, конечно, будет некомфортно. Но то, что шумоизоляция в новостройках хуже – миф. Изначально в проектировании заложены нормативные требования для обеспечения безопасности зданий и сооружений, в том числе безопасности с точки зрения здоровья человека. Государственные органы проверяют соответствие построенного этой проектной документации. Есть целая цепочка, препятствующая возможности каких-то серьезных нарушений. В случае монолитного домостроения звук может распространяться по перекрытиям пола и потолка. Однако в юности я жил в сборных домах, там слышимость была такой же», - пояснил он.