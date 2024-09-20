«С учетом стандартов!»: Плохую шумоизоляцию в новостройках назвали мифом
Сегодня существует простая технология шумоизоляции, которая позволяет снизить слышимость соседских разговоров в квартире, сообщил НСН Азарий Лапидус.
Плохая шумоизоляция новостроек - миф, который не соответствует действительности, заявил в беседе с НСН заслуженный строитель России, заведующий кафедрой «Технологии и организация строительного производства» МГСУ Азарий Лапидус.
Переезд в новостройку ухудшает самочувствие 53% россиян, следует из опроса центра медицины сна МГУ и экспертов «Росизол». При этом 22% назвали источником самого беспокоящего шума в новостройке ремонт у соседей. Еще 18% мешают посторонние разговоры, звуки музыки или телевизора, доносящиеся из соседней квартиры. Однако Лапидус заверил, что современные новостройки возводятся с учетом стандартов шумоизоляции.
«Кому-то не нравится жить в монолитном доме, поскольку они привыкли, например, к деревянным. Другим некомфортно, когда в окнах нет продуваний и вентиляции. Также кому-то не нравится, что соседи ремонтируют квартиры, но это дань тому, что сегодня можно заехать в квартиру без отделки. Если вы переехали, и везде - слева, справа, сверху и внизу идет ремонт, конечно, будет некомфортно. Но то, что шумоизоляция в новостройках хуже – миф. Изначально в проектировании заложены нормативные требования для обеспечения безопасности зданий и сооружений, в том числе безопасности с точки зрения здоровья человека. Государственные органы проверяют соответствие построенного этой проектной документации. Есть целая цепочка, препятствующая возможности каких-то серьезных нарушений. В случае монолитного домостроения звук может распространяться по перекрытиям пола и потолка. Однако в юности я жил в сборных домах, там слышимость была такой же», - пояснил он.
По словам собеседника НСН, при желании собственник квартиры может предусмотреть дополнительную шумоизоляцию при ремонте. Современные материалы, которые используются при подобных работах, нельзя назвать дорогостоящими.
«Есть методы шумоглушения, когда до отделки устанавливаются шумоглушающие экраны. Причем, если раньше они были шириной в сантиметры и необходимо было прибегать к конструктивным изыскам, то теперь это раскатывающийся материал толщиной в несколько миллиметров. Технология в значительной степень позволит погасить беспокоящий шум. В соотношении с общей стоимостью ремонта это бюджетно, но неправильно говорить, что это ничего не стоит», - резюмировал Лапидус.
Ранее гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко рассказал «Радиоточке НСН», что продажи новых квартир просели на треть в годовом выражении после пересмотра льготной ипотеки и роста ставок.
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