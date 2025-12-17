«Не для инвестиций!»: Почему регионы вынуждены брать семейную ипотеку в столице
Константин Барсуков объяснил НСН, инициатива выдавать семейную ипотеку в регионе проживания не поможет семьям и лишь простимулирует рост нелегальных регистраций.
Ошибочно считать, что семьи из регионов покупают однушки в столице по семейной ипотеке с инвестиционными целями, так как они это делают из-за невозможности расширить жилплощадь в своем регионе, объяснил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с НСН.
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила выдавать льготную семейную ипотеку в первую очередь в том регионе, где проживает семья, чтобы не стимулировать отток населения в столичные агломерации. По ее мнению, действующие условия выдачи субсидируемой ипотеки недостаточно способствуют росту рождаемости и улучшению жилищных условий семей с детьми. Барсуков указал на неверное понимание ситуации.
«У Валентины Матвиенко есть неверная оценка ситуации. Она говорит, что люди покупают квартиры в крупных городах для инвестиционных целей. Но в этой логике есть громадная ошибка. Нужно посмотреть, а почему люди не покупают у себя в регионе. Сейчас не берем тот факт, что, может быть, они там жить не хотят. Есть простая причина: люди не могут купить квартиру побольше, не продав свою меньшую. А как им это сделать, если большую им надо покупать в новостройке? Жить-то им где это время? Вот и решает семья взять квартиру где-то в Москве, Петербурге или Краснодаре, чтобы сдавать, пока ребенок не вырастет, а после, чтобы он поехал туда учиться и там жил. Но хватает им только на маленькую квартиру. Так что они это делают не в инвестиционных целях, а для жизни, потому что они семейную ипотеку не могут использовать, чтобы расширить жилье», - рассказал он.
Также он отметил, что инициатива Матвиенко может привести к росту рынка незаконных регистраций.
«И потом, а как в Госдуме будут проверять проживание? Вы, например, живете в Калининграде и решили в Москве что-то купить, у вас семейная ипотека. Вы ей воспользоваться не можете. Ну что вы не найдете знакомого, кто бы вам сделал временную регистрацию? По сути это простимулирует рынок незаконных регистраций», - заявил он.
При этом собеседник НСН указал и на другой парадокс. Так, даже многодетный житель московского региона не сможет расширить жилплощадь по семейной ипотеке.
«Представьте: вы – житель московского региона, который купил квартиру на вторичном рынке с использованием ипотеки. Погасили ее материнским капиталом и тут решили родить третьего ребенка. У вас есть квартира с ипотекой, есть использованный маткапитал. И вы хотите воспользоваться семейной ипотекой и купить вместо «двушки» «трешку». Вы не сможете этого сделать, потому что московская опека вам не разрешит продать вашу квартиру с целью покупки другой в ипотеку да еще и в новостройке. Потому что для опеки ипотека и новостройка – это риск», - подытожил он.
Напомним, что, как сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ноябре, ГД планирует до конца года принять закон о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей в семье. Уточнялось, что для семей с тремя детьми предполагается установить льготную ставку на уровне 4%, а для семей с двумя детьми ставка сохранится на текущем уровне 6%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
