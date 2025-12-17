Ошибочно считать, что семьи из регионов покупают однушки в столице по семейной ипотеке с инвестиционными целями, так как они это делают из-за невозможности расширить жилплощадь в своем регионе, объяснил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с НСН.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила выдавать льготную семейную ипотеку в первую очередь в том регионе, где проживает семья, чтобы не стимулировать отток населения в столичные агломерации. По ее мнению, действующие условия выдачи субсидируемой ипотеки недостаточно способствуют росту рождаемости и улучшению жилищных условий семей с детьми. Барсуков указал на неверное понимание ситуации.

«У Валентины Матвиенко есть неверная оценка ситуации. Она говорит, что люди покупают квартиры в крупных городах для инвестиционных целей. Но в этой логике есть громадная ошибка. Нужно посмотреть, а почему люди не покупают у себя в регионе. Сейчас не берем тот факт, что, может быть, они там жить не хотят. Есть простая причина: люди не могут купить квартиру побольше, не продав свою меньшую. А как им это сделать, если большую им надо покупать в новостройке? Жить-то им где это время? Вот и решает семья взять квартиру где-то в Москве, Петербурге или Краснодаре, чтобы сдавать, пока ребенок не вырастет, а после, чтобы он поехал туда учиться и там жил. Но хватает им только на маленькую квартиру. Так что они это делают не в инвестиционных целях, а для жизни, потому что они семейную ипотеку не могут использовать, чтобы расширить жилье», - рассказал он.