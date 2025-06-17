В России усомнились в введении запрета на покупку квартиры за наличные
Отмена сделок по недвижимости за наличный расчет в ближайшее время не наступит, заявили НСН Светлана Разворотнева и Ольга Шлепарева.
Законопроект по борьбе с мошенниками при продаже квартир еще должен пройти доработку, поэтому запрет сделок за наличные может и не вступить в силу, заявила в разговоре с НСН заместитель комитета председателя Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Генпрокуратура поддержала введение запрета на сделки с недвижимостью за наличные. Ранее с такой инициативой выступили депутаты комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России». Силовики сочли, что в России сегодня распространены случаи дистанционного мошенничества, поэтому необходимо ужесточить законодательство. Автор предложения подчеркнула, что пока еще рано говорить об изменениях в законах, так как у них еще нет поддержки.
«Мы внесли целый пакет предложений по защите покупателей и продавцов на рынке недвижимости. Вводятся требования к тем людям, кто помогает покупать и продавать — должны появиться профессиональные реестры, в которые бы входили все легальные риэлторы. Еще одна идея — замораживать деньги на счетах продавца на несколько дней, чтобы их невозможно было снять и передать мошенникам. Это возможно осуществить при безналичной оплате, поэтому родилась идея ограничить сделки за наличную оплату. Ряд инициатив были поддержаны, а ряд — нет. У меня есть отзывы из правовых органов Госдумы, Центробанка, которые не поддержали проект. Еще я жду ответа от правительства. 27 июня пройдет заседание рабочей группы по этой теме, но в ближайшее время я вносить законопроект не буду», — отметила она.
Правительству и депутатам стоит подумать о том, чтобы найти другие методы борьбы с преступниками, а не запрещать наличный расчет. Об этом НСН сообщила руководитель отдела продаж агентства «Релайт-Недвижимость» Ольга Шлепарева.
«Должна оставаться возможность совершения сделок за наличные средства. Люди выбирают такой способ по совершенно разным причинам, поэтому надо искать альтернативные методы борьбы с мошенниками. Сейчас большинство продаж — безналичные. Мошенничества стало больше — это касается сделок, которые связаны с якобы переводами денег на безопасные счета, их число выросло. Я не удивляюсь, что ищут способы борьбы с преступниками, так как продавцы часто считают, что они действуют в интересах спецслужб и думают, что продают квартиру фиктивно. Они уверены, что ничего не произошло, а когда приходят покупатели для подписания акта приема жилья, бывший хозяин отказывается уезжать. Мы перед продажей требуем подписать заявления, что все продают недвижимость самостоятельно, что никто не действует в интересах ФСБ. Эти бумаги ничего не гарантирует, но человек их прочитает и может “очнуться” от влияния мошенников», — заключила она.
Ранее сообщалось, что в России с 1 сентября добавят в ЕГРН данные о семье собственника жилья, напоминает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: США перебрасывают дополнительные истребители на Ближний Восток
- Каллас заявила, что Европа «навсегда перекроет кран российскому газу»
- Иран призвал жителей Тель‑Авива и Хайфы срочно покинуть города
- В Ульяновске введен режим ЧС из-за утечки мазута на территории больницы
- Глава сельсовета в Курской области погиб при атаке дрона на автомобіль
- Канцлер Германии допустил вступление Украины в НАТО после окончания конфликта
- Трамп заявил, что США знают местонахождение Хаменеи, но не планируют его убивать
- Трамп заявил о полном контроле США над воздушным пространством Ирана
- СМИ: ЧП с танкерами в Оманском проливе не связано с внешним вмешательством
- СМИ: Иран начал очередную волну ответных ударов по Израилю
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru