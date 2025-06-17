Законопроект по борьбе с мошенниками при продаже квартир еще должен пройти доработку, поэтому запрет сделок за наличные может и не вступить в силу, заявила в разговоре с НСН заместитель комитета председателя Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Генпрокуратура поддержала введение запрета на сделки с недвижимостью за наличные. Ранее с такой инициативой выступили депутаты комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России». Силовики сочли, что в России сегодня распространены случаи дистанционного мошенничества, поэтому необходимо ужесточить законодательство. Автор предложения подчеркнула, что пока еще рано говорить об изменениях в законах, так как у них еще нет поддержки.