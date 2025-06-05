В России с 1 сентября добавят в ЕГРН данные о семье собственника жилья

Изменения в правила ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) вступят в силу в России с 1 сентября, в документах начнут указывать данные о членах семьи бывшего собственника жилья, имеющих право пользования недвижимостью. Об этом рассказал зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко в беседе с РИА Новости.

Парламентарий указал, что с сентября в стране начнет действовать соответствующий закон.

«В ЕГРН будут отражаться сведения о членах семьи, в том числе бывших, собственника жилого помещения, если за ними сохраняется право пользования этим жильем. Он [закон] направлен в первую очередь на то, чтобы сделки с недвижимостью стали более прозрачными, безопасными и понятными», - отметил Аксененко.

Ранее такую информацию можно было получить лишь со слов продавца, это создавало риски для покупателей и грозило неожиданными «обременениями», когда новый собственник сталкивался с желающими проживать в приобретенной недвижимости бывшими женами, детьми и другими родственниками. Данные о членах семьи с правом пользования жильем будут вносить в ЕГРН по заявлению собственника или самого обладающего таким правом лица либо на основании решения суда.

Аксененко подчеркнул, что благодаря нововведениям покупатели смогут узнать заранее о наличии тех, кто может проживать в приобретаемом жилье, что обеспечит большую правовую определенность. При этом лица с правом на проживание будут защищены в случае внезапной продажи недвижимости, о которой не были предупреждены.

Ранее доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы РЭУ имени Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин предупредил, что для сделки с недвижимостью граждане должны получить нотариально удостоверенное согласие каждого из жильцов, имеющих право на пользование жильем, пишет Ura.ru.

