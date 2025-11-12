Мутко: 18 млн семей купили жилье с помощью ипотеки

Почти 20 млн россиян смогли приобрести жилье с помощью ипотеки за время действия рыночных программ в России. Об этом рассказал гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко на пленарном заседании в Совете Федерации.

По его словам, ипотека помогла обрести свой дом 18 млн семей.

«А проектное финансирование, которое мы... внедряли, закрыло болезненную проблему обманутых дольщиков и обеспечило стабильность отрасли», - подчеркнул Мутко.

Между тем в России изменили правила предоставления семейной ипотеки, с 1 февраля 2026 года запретят оформление двух льготных кредитов на каждого из супругов, сообщает РЕН ТВ.

