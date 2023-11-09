«Бум или затишье?»: Цены на квартиры впервые начали снижаться на фоне «жесткой» ипотеки
Стоимость вторичного жилья в России начала снижаться впервые с декабря 2022 года. В отрасли спорят о будущих тенденциях, но уверены, что после Нового года рынок ждут серьезные перемены.
Стоимость вторичного жилья в России начала снижаться впервые с декабря 2022 года, сообщил директор по продажам сети агентств недвижимости «Этажи» Сергей Зайцев, передает РИА Новости.
Разбираемся, какие цены на квартиры ждут россиян до декабря и уже в новом году.
Пиковая средняя цена за квадратный метр пришлась на сентябрь и составила 90 тысяч рублей, теперь же идет спад. Пока снижение небольшое – всего 0,8%, но эксперты ожидают дальнейшего сдвига по ценам.
При этом эксперты отмечают, что покупка квартиры в ипотеку может стать роскошью для россиян в 2024 году. Все из-за повышения ключевой ставки до 15%. Более высокая ставка — это больший ежемесячный платеж и более высокие требования к уровню дохода, объясняют эксперты. При этом увеличивается и сама стоимость жилья.
Цены на недвижимость в России скоро начнут постепенно «сползать», следует ожидать их снижения до 10%, заявил юрист по недвижимости Денис Бутовичев в интервью НСН.
«Следует ожидать затишья, оно неминуемо следует из повышения ключевой ставки. При этом затишье уже началось. Весь этот ажиотажный спрос по старым ставкам уже реализовался. Затишье повлияет на цены, потому что 80% сделок совершается с привлечением кредитных средств. Из них значительная часть с привлечением кредитных средств по льготным ипотечным программам. Но более половины ипотек происходят по обычным условиям. По этой причине, по сути, спрос может уменьшиться до 40%. Будет постепенное сползание цен. В текущей ситуации снижение будет 10%, как уже было год назад… После ажиотажа летом 2022 года цена сползала», - сказал Бутовичев.
Он также отметил, что цены будут зависеть от региональной специфики: где рынок «перегрет» сильнее, там цена будет уменьшаться больше.
«Рынок недвижимости всегда реагирует с запозданием, он очень инертный. Люди зачастую вместо того, чтобы продать по заниженной цене, просто будут снимать с продажи квартиры и ждать нового периода активности. При этом цены будут зависеть от региональной специфики: где рынок перегрет сильнее, цена будет уменьшаться больше. Такой рынок, как московский, не будет сильно колебаться, потому что он насыщенный и в целом сбалансированный», - резюмировал собеседник НСН.
Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в пресс-центре НСН предрек снижение цен на квартиры после Нового года.
«Рынок консервативный, люди медленно меняют свою точку зрения. Они наблюдают инфляцию и ждут ее в будущем. Это все давит на психику, из-за чего люди медленно адаптируются к изменениям на рынке, поэтому рост цен на квартиры замедляется, но незначительно. До Нового года снижение цен не будет точно. Может быть, будет замедление роста или его остановка. А вот со следующего года цены могут снижаться, если тренд высокой ключевой ставки будет сохраняться длительное время. В принципе ипотеки составляют 80% сделок. Понятно, что инфляцию разгоняют низкие ставки по ипотеке на первичном рынке, рост доходов людей в сфере оборонки. Мы видим снижение спроса, который пока на ценах никак не отразился. Риелторы наблюдают сокращение в два-четыре раза количества звонков по новым объектам», - сказал собеседник НСН.
При этом на сегодняшний день спрос на покупку квартир упал, однако цены расти не прекращают, заявила в пресс-центре НСН эксперт Циан.Аналитика Елена Лапшина.
«В первом полугодии 2023 года цены на первичке стагнировали. В Москве, например, выросли всего на 4% за полгода, в Санкт-Петербурге – менее чем на 1%, но во втором полугодии рост цен активизировался, так как вырос спрос. Повышение спроса стимулировали льготная, семейная, IT и другие ипотеки. Застройщики стали смелее: если вырос спрос, значит они могут индексировать цены. На вторичном рынке сейчас цены тоже растут, что немного удивительно, потому что спрос на вторичном рынке снижается из-за роста ставок по ипотеке. Так как ставки выросли, ипотека стала дорогой для покупателей, спрос упал. По идее, рост цен на жилье должен замедляться, но пока этого не происходит, так как цены продолжают расти инерционно. До конца года темпы роста цен замедлятся, а вот что будет дальше – зависит от ставок», - пояснила она.
Нестандартная ситуация сложилась и на рынке арендного жилья. Так, в этом году спрос на аренду квартир вырос из-за роста ставок по ипотеке, возвращения релокантов и отказа многих работодателей от удаленной работы, заявила в пресс-центре НСН эксперт Циан.Аналитика Елена Лапшина.
«Ситуация довольно интересная, нестандартная. Обычно на рынке аренды жилья проявляются сезонные тренды: в августе-начале сентября наблюдается повышенные спрос, растут ставки, так как приближается активный сезон. В этом году спрос начал увеличиваться не в сезон, а уже с весны-начала лета. Это произошло из-за нескольких факторов: рост цен и рост ставок по ипотеке, соответственно, переток с рынка купля-продажи на рынок аренды, возвращение релокантов, прекращение практики удаленной работы. Все эти факторы наложились друг на друга, в итоге спрос в этом году увеличивался дольше и сильнее, а в некоторых городах России и до сих пор продолжается рост ставок по ипотеке, что является очень нестандартной ситуацией», - объяснила она.
Спрос на ипотеку в России скоро начнет падать, снижение продлится до весны, после чего он снова может пойти вверх, заявил вице-президент «Опоры России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков в интервью НСН.
«Большая часть желающих взять ипотеку сделать это уже успела, поэтому следует ждать некоего спада спроса. Этот спад, скорее всего, продлится где-то до весны, до марта. Потом, наверняка, все это дело опять возобновится. Банк России хочет в какой-то степени притормозить кредитный бум. Когда начинают повышать ставки на ипотеку, инфляция разгоняется, люди стараются спасти свои сбережения, пристроить их куда-то любым способом. Это вызывает, в том числе, ипотечный бум. В такие периоды эти всплески и возникают, как сейчас, буквально последние полтора месяца… Но такой всплеск тоже имеет естественный конец, а дальше идет режим ожидания», - сказал Шлеменков.
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