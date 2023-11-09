«Бум или затишье?»: Цены на квартиры впервые начали снижаться на фоне «жесткой» ипотеки

«Рынок консервативный, люди медленно меняют свою точку зрения. Они наблюдают инфляцию и ждут ее в будущем. Это все давит на психику, из-за чего люди медленно адаптируются к изменениям на рынке, поэтому рост цен на квартиры замедляется, но незначительно. До Нового года снижение цен не будет точно. Может быть, будет замедление роста или его остановка. А вот со следующего года цены могут снижаться, если тренд высокой ключевой ставки будет сохраняться длительное время. В принципе ипотеки составляют 80% сделок. Понятно, что инфляцию разгоняют низкие ставки по ипотеке на первичном рынке, рост доходов людей в сфере оборонки. Мы видим снижение спроса, который пока на ценах никак не отразился. Риелторы наблюдают сокращение в два-четыре раза количества звонков по новым объектам», - сказал собеседник НСН.

При этом на сегодняшний день спрос на покупку квартир упал, однако цены расти не прекращают, заявила в пресс-центре НСН эксперт Циан.Аналитика Елена Лапшина.

«В первом полугодии 2023 года цены на первичке стагнировали. В Москве, например, выросли всего на 4% за полгода, в Санкт-Петербурге – менее чем на 1%, но во втором полугодии рост цен активизировался, так как вырос спрос. Повышение спроса стимулировали льготная, семейная, IT и другие ипотеки. Застройщики стали смелее: если вырос спрос, значит они могут индексировать цены. На вторичном рынке сейчас цены тоже растут, что немного удивительно, потому что спрос на вторичном рынке снижается из-за роста ставок по ипотеке. Так как ставки выросли, ипотека стала дорогой для покупателей, спрос упал. По идее, рост цен на жилье должен замедляться, но пока этого не происходит, так как цены продолжают расти инерционно. До конца года темпы роста цен замедлятся, а вот что будет дальше – зависит от ставок», - пояснила она.

Нестандартная ситуация сложилась и на рынке арендного жилья. Так, в этом году спрос на аренду квартир вырос из-за роста ставок по ипотеке, возвращения релокантов и отказа многих работодателей от удаленной работы, заявила в пресс-центре НСН эксперт Циан.Аналитика Елена Лапшина.

«Ситуация довольно интересная, нестандартная. Обычно на рынке аренды жилья проявляются сезонные тренды: в августе-начале сентября наблюдается повышенные спрос, растут ставки, так как приближается активный сезон. В этом году спрос начал увеличиваться не в сезон, а уже с весны-начала лета. Это произошло из-за нескольких факторов: рост цен и рост ставок по ипотеке, соответственно, переток с рынка купля-продажи на рынок аренды, возвращение релокантов, прекращение практики удаленной работы. Все эти факторы наложились друг на друга, в итоге спрос в этом году увеличивался дольше и сильнее, а в некоторых городах России и до сих пор продолжается рост ставок по ипотеке, что является очень нестандартной ситуацией», - объяснила она.