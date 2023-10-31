«Локальные скидки»: Отказ россиян от «жесткой» ипотеки не снизит цены на квартиры

Спрос на ипотеку в России скоро начнет падать, снижение продлится до весны, после чего он снова может пойти вверх, заявил вице-президент «Опоры России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков в интервью НСН.

Накануне «Известия» сообщили, что в октябре спрос на ипотеку с господдержкой упал на 10%, а выдачи — на 20%. Отмечается, что увеличение минимального первоначального взноса сильнее всего сказалось на заемщиках с детьми. При этом эксперты отмечают, что очередное повышение ипотечных ставок в России начнется на этой неделе, в ноябре в среднем они могут вырасти с текущих 15% до 17%. Шлеменков считает, что Центробанк хочет притормозить «кредитный бум».