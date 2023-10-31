«Локальные скидки»: Отказ россиян от «жесткой» ипотеки не снизит цены на квартиры
ЦБ может снова повысить ключевую ставку, но цены на жилье падать не будут, отметил в эфире НСН вице-президент «Опоры России» Евгений Шлеменков.
Спрос на ипотеку в России скоро начнет падать, снижение продлится до весны, после чего он снова может пойти вверх, заявил вице-президент «Опоры России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков в интервью НСН.
Накануне «Известия» сообщили, что в октябре спрос на ипотеку с господдержкой упал на 10%, а выдачи — на 20%. Отмечается, что увеличение минимального первоначального взноса сильнее всего сказалось на заемщиках с детьми. При этом эксперты отмечают, что очередное повышение ипотечных ставок в России начнется на этой неделе, в ноябре в среднем они могут вырасти с текущих 15% до 17%. Шлеменков считает, что Центробанк хочет притормозить «кредитный бум».
«Большая часть желающих взять ипотеку сделать это уже успела, поэтому следует ждать некоего спада спроса. Этот спад, скорее всего, продлится где-то до весны, до марта. Потом, наверняка, все это дело опять возобновится. Банк России хочет в какой-то степени притормозить кредитный бум. Когда начинают повышать ставки на ипотеку, инфляция разгоняется, люди стараются спасти свои сбережения, пристроить их куда-то любым способом. Это вызывает, в том числе, ипотечный бум. В такие периоды эти всплески и возникают, как сейчас, буквально последние полтора месяца… Но такой всплеск тоже имеет естественный конец, а дальше идет режим ожидания», - сказал Шлеменков.
Он также отметил, что Центробанк может снова повысить ключевую ставку. При этом, указал Шлеменков, цены на жилье падать не будут.
«Полагаю, что повышение ставки не последнее, может быть и больше, судя по развитию событий. Но уже таких больших всплесков вряд ли стоит ожидать… Амплитуда будет гораздо ниже. При этом обратной тенденции в ценах на жилье, скорее всего, не стоит ждать. Будет некий застой, но снижение… Я бы за это дело не поручился. Будут локальные приемы типа льготных условий для каких-то категорий или в конкретных случаях какие-то скидки могут возникать. Но чтобы это было тенденцией, этого не будет», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее правительство РФ повысило минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой с 15% до 20%. Изменения касаются ипотечных программ с господдержкой под 8%, а также семейной, IT и сельской ипотеки, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ обстреляли брянское село Алейниково
- Курс доллара опускался до 92 рублей впервые с 2 августа
- Сервисы аренды самокатов возобновили работу в Москве из-за плюсовой температуры
- На Урале во время сплава по реке пропали пять туристов
- Умер академик РАН, вице-президент Русского географического общества Петр Бакланов
- В Томске арестовали хакера, которого курировали силовые структуры Украины
- Павел Прилучный сыграет главную роль в фильме «Сокровища гномов»
- СМИ: Армия Израиля разрушила дом замглавы политбюро ХАМАС
- «Известия»: Операторам увеличат в 10 раз плату за использование 4G
- Мадонна снова попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая продаваемая артистка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru