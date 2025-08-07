Сумму кредита по семейной ипотеке призвали увеличить на два миллиона рублей
В Москве за 12 миллионов рублей сегодня можно купить только студию, а ценники «семейных квартир» стартуют от 20 миллионов, заявила НСН Кристина Малхасян.
Возмещения банкам по семейной ипотеке увеличивают количество выдач, до ноября паника у людей по этому вопросу прекратится, заявила НСН президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян.
Уровень возмещения банкам по программам «Семейная ипотека» и «Дальневосточная и арктическая ипотека» увеличен, об этом сообщается в Telegram-канале Минфина России. Отмечается, что увеличенный уровень возмещения соответствует разнице между уровнем ключевой ставки, увеличенным на 2,5 процентных пункта, и максимальной ставкой по программам при приобретении жилых помещений в многоквартирных домах. Это касается кредитов, выдаваемых с 7 августа 2025 года по 1 ноября 2025 года. Семейная ипотека в Москве позволяет получить кредит на сумму до 12 миллионов рублей на покупку жилья. Малхасян рассказала, что происходит с выдачей семейной ипотеки.
«С середины апреля банки начали стабильно выдавать ипотечные кредиты и одобрять заявки на сделки. В феврале было подписано первое соглашение об увеличении компенсаций, что помогло снизить панику среди покупателей и активизировать спрос. В мае-июне число сделок значительно выросло. Однако сейчас снова возникла паника из-за окончания действия этих компенсаций 6 числа. Сохранение компенсационной меры до ноября позволит рынку недвижимости стабилизироваться, банки продолжат выдавать кредиты. Для банков это важно, поскольку новые ипотечные клиенты приносят не только доход от кредитов, но и открывают счета, пользуются картами и другими банковскими сервисами», - рассказала она.
При этом Малхасян призвала увеличить доступную сумму для кредита, так как, по ее словам, в Москве нельзя купить нормальную квартиру за 12 миллионов.
«Период до ноября можно считать временным затишьем. Основная проблема — продолжающийся рост цен на недвижимость. В Москве сегодня за 12 миллионов рублей можно купить только небольшую студию, нормальная квартира стоит значительно дороже. Цены на двух- и трехкомнатные квартиры для семей начинаются примерно от 20 миллионов рублей. При этом первоначальный взнос по семейной ипотеке в таких сегментах достигает порядка 8 миллионов. Учитывая динамику цен и рост строительной инфляции, установленный порог в 12 миллионов следует увеличить как минимум на два миллиона рублей», - пояснила она.
По ее словам, цены на квартиры в столице выросли в 2025 году до 14%.
«Согласно последним данным, в 2025 году рост цен на московскую недвижимость продолжается — на уровне 5–7% в сегменте вторичной недвижимости и около 12–14% на новостройки, особенно в районах с высокой долей недавно введённых квартир и в зонах близко к центру. Рост происходит в основном за счёт увеличения строительных затрат и инфляции, а доступность ипотечного кредитования постепенно восстанавливается после резких колебаний прошлого года», - добавила собеседница НСН.
Ипотека начинает быть финансово обоснованной, если ставка по кредиту не превышает 13-14% годовых, заявил директор рынков России и СНГ компании fam Properties Валерий Тумин, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Британскую и грузинскую организации включили в список нежелательных в РФ
- Нетаньяху заявил, что Израиль не планирует контролировать сектор Газа
- В России опровергли нехватку препаратов для ВИЧ-инфицированных
- В России создадут игру по книге Перумова «Алмазный меч, деревянный меч»
- В МИД РФ вызвали временного поверенного Италии
- Тракторист подорвался на мине в Курской области
- Автоэксперты объяснили, зачем Москва введёт верификацию в каршеринге
- С молоком, но без сахара: Врач назвала безопасную дозу кофе
- Журнал France Football объявил претендентов на «Золотой мяч - 2025»
- Вассерман выразил сожаление, что так и не женился
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru