Более 30 поездов задерживаются после схода локомотива в Ростове
Движение пассажирских поездов на перегоне Кизитеринка – Проточный в Ростове-на-Дону полностью восстановлено по обоим путям, от расписания отстают более 30 пассажирских поездов. Об этом сообщает пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
По данным пресс-службы, на время более одного часа от графика отстают 33 пассажирских поезда, в том числе шесть пригородных составов. Пассажирам поездов, задержка которых превышает четыре часа, организовано предоставление питания.
Сход локомотива грузового поезда произошел на перегоне Кизитеринка – Проточный в Ростове-на-Дону в ночь на воскресенье. Пострадавших нет. Движение поездов временно осуществлялось по соседнему пути. К утру задержки до четырёх часов имели 20 поездов дальнего следования и пять пригородных составов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
