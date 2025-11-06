Строительство велодорожек в новых ЖК увеличит стоимость квартир
Внести в регламент строительства новых ЖК обустройство велодорожек реально, но за эти дополнительные расходы заплатить придется покупателю, заявил НСН эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
Расходы на обязательное строительство велодорожек застройщик заложит в стоимость квадратного метра жилья, рассказал НСН ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
Депутаты Госдумы готовят законопроект, обязывающий застройщиков при строительстве новых кварталов проектировать и велодорожки для владельцев СИМ — средств индивидуальной мобильности, пишут «Известия». Планируется, что инициативу внесут в Госдуму уже в осеннюю сессию.
«Это вполне реализуемая история с учетом того, что разрешение на строительство у нас выдается правительством Москвы, если мы говорим про столицу. Соответственно всю социальную нагрузку перекладывают на застройщика: он строит школы, сады, облагораживает городские пространства, которыми будут пользоваться не только проживающие в ЖК, но и жители района. Но любое удорожание с точки зрения вложений застройщиков будет сказываться на конечной стоимости для покупателя квартиры, так же, как дополнительные расходы на благоустройство, любую инфраструктуру. Не думаю, что это будут какие-то значительные суммы, но надо понимать, что за все заплатят конечные покупатели», - пояснил Ракута.
Помимо отсутствия велодорожек в новых ЖК, одной из главных проблем остается недостаток парковочных мест.
«Многие застройщики экономят на строительстве паркинга. Этот паркинг они продают дороже, потому что чем больше парковочных мест, тем получаются более размытые цены. Застройщики пользуются этим, и это беда новых ЖК, где не хватает парковочных мест, а те, что есть - очень дорогие. Это животрепещущая история, и было бы правильно ввести регламент, по которому застройщик будет обязан построить минимальную парковочную площадь», - добавил брокер.
Высокая доля отказов в выдаче ипотеки связана с желанием банков ограничить долю рискованных кредитов в общем объёме выдач, а идеальный портрет заемщика сегодня - человек с низкой долговой нагрузкой и высоким первоначальным взносом, рассказал ранее НСН член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.
