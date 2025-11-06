Расходы на обязательное строительство велодорожек застройщик заложит в стоимость квадратного метра жилья, рассказал НСН ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

Депутаты Госдумы готовят законопроект, обязывающий застройщиков при строительстве новых кварталов проектировать и велодорожки для владельцев СИМ — средств индивидуальной мобильности, пишут «Известия». Планируется, что инициативу внесут в Госдуму уже в осеннюю сессию.

«Это вполне реализуемая история с учетом того, что разрешение на строительство у нас выдается правительством Москвы, если мы говорим про столицу. Соответственно всю социальную нагрузку перекладывают на застройщика: он строит школы, сады, облагораживает городские пространства, которыми будут пользоваться не только проживающие в ЖК, но и жители района. Но любое удорожание с точки зрения вложений застройщиков будет сказываться на конечной стоимости для покупателя квартиры, так же, как дополнительные расходы на благоустройство, любую инфраструктуру. Не думаю, что это будут какие-то значительные суммы, но надо понимать, что за все заплатят конечные покупатели», - пояснил Ракута.