Британский словарь выбрал слово 2025 года
Словом 2025 года, по мнению Британского словаря английского языка Collins Dictionary, является существительное «Vibe coding».
На сайте словаря говорится, что «Vibe coding» - это новая разработка программного обеспечения, когда задача описываетсяна естественном языке, а искусственный интеллект превращиет слова в компьютерный код.
«Тесное взаимодействие человеческого творчества и машинного интеллекта показывает, как обычный язык фундаментально меняет взаимодействие человека с технологиями», - заявил исполнительный директор словаря Collins Алекс Бикрофт.
Ранее Оксфордский словарь назвал слово «брейнрот» главным в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: Политике в спорте не место
- Миронова заверили, что торговые сети готовят еду из свежих продуктов
- Бездна, рай и 1990-е: Дирижер Чижевский о пути от Slayer до Баха
- Британский словарь выбрал слово 2025 года
- Украина ввела санкции против работающих в Арктике физлиц и компаний РФ
- Юрист объяснил, как изменится оплата больничных в 2026 году
- Нэнси Пелоси объявила об уходе из Конгресса
- Регионы дополнительно получат на ремонт дорог 75,5 млрд рублей
- «Никто не поддержит»: Военная операция в Венесуэле разрушит имидж Трампа
- Власти смягчили условия по НДС для малого и среднего бизнеса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru