Британский словарь выбрал слово 2025 года

Словом 2025 года, по мнению Британского словаря английского языка Collins Dictionary, является существительное «Vibe coding».

Филолог объяснил, почему «кринж» не угрожает русскому языку

На сайте словаря говорится, что «Vibe coding» - это новая разработка программного обеспечения, когда задача описываетсяна естественном языке, а искусственный интеллект превращиет слова в компьютерный код.

«Тесное взаимодействие человеческого творчества и машинного интеллекта показывает, как обычный язык фундаментально меняет взаимодействие человека с технологиями», - заявил исполнительный директор словаря Collins Алекс Бикрофт.

Ранее Оксфордский словарь назвал слово «брейнрот» главным в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

