Британский словарь выбрал слово 2025 года

На сайте словаря говорится, что «Vibe coding» - это новая разработка программного обеспечения, когда задача описываетсяна естественном языке, а искусственный интеллект превращиет слова в компьютерный код.

«Тесное взаимодействие человеческого творчества и машинного интеллекта показывает, как обычный язык фундаментально меняет взаимодействие человека с технологиями», - заявил исполнительный директор словаря Collins Алекс Бикрофт.

Ранее Оксфордский словарь назвал слово «брейнрот» главным в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

