Россиян призвали не ждать доллар по 60 рублей в 2026 году
Снижение курса доллара в 2026 году до 60 рублей является маловероятным. Об этом «Газете.Ru» заявил инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.
По его словам, вероятное снижение ключевой ставки ЦБ РФ в следующем году - это «фундаментальный негатив для национальной валюты».
«Если теоретизировать, то к ревальвации рубля мог бы привести такой дисбаланс российских экспорта и импорта, при котором бы или подскочил приток валютной выручили, или импорт затормозился», — заключил эксперт.
Ранее зампредседателя Совета молодых ученых Финансового университета при правительстве РФ Исмаил Исмаилов заявил, что до конца 2025 года курс доллара к рублю может стабилизироваться на уровне 87−91 рубль, сообщает «Свободная пресса».
