«Высосано из пальца!»: Из чего торговые сети готовят еду
Ни одна сеть не будет рисковать здоровьем покупателей, перерабатывая продукты с истекающим сроком в готовую еду, заявил НСН аналитик Александр Анфиногенов.
Для торговых сетей приготовление готовых блюд – затратный дополнительный бизнес для привлечения покупателей, ни одна из них не будет использовать несвежие продукты, заявил НСН независимый аналитик рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.
В Госдуму внесут законопроект о запрете приготовления и фасовки кулинарной продукции в магазинах и запрете продажи товаров с истекающим сроком годности (менее 24 часов), сообщил автор идеи, депутат Сергей Миронов. По его мнению, в производство салатов попадают продукты с истекающим сроком годности, а хранится готовая еда не в лучших условиях.
«Поставляя любой продукт в сеть, производитель подписывает большое количество документов, где указывается в том числе остаточный срок годности, который должен быть достаточным для того, чтобы за это время товар был реализован. Если он не реализуется, сеть предлагает производителю либо забрать его, либо представители должны его утилизировать. Поэтому никакая сеть не будет рисковать, чтобы какой-то товар, подходящий к концу срока хранения, использовать для приготовления готовой еды: например, нарезать несвежую колбасу в «Оливье». Учитывая возможные фатальные последствия, этим не будет заниматься не только ни одна федеральная сеть, но даже локальная. Это все высосано из пальца, нет такой проблемы», - заявил Анфиногенов.
Для торговых сетей готовая еда – это дополнительный сервис, призванный усилить трафик.
«Готовая еда - это попытка сетей усилить свой трафик. Это инструмент, который повышает лояльность к сети и формирует поток покупателей. Это не является доминирующей частью бизнеса, которая конкурирует с продажей продуктов питания. То есть сети, заходя на «поляну» кафе и ресторанов, формируют дополнительный сервис. Он очень затратный и сложный. Приготовление пищи требует дополнительного надзора органов от санэпидемстанции до пожарных. Это постоянная проверка качества. А в итоге получаются скоропортящиеся продукты», - отметил независимый аналитик.
Ранее Анфиногенов заявил НСН, что штрафы за реализацию просроченных товаров — слишком мягкое наказание для производителей и продавцов. У замеченных в нарушениях предприятий необходимо отбирать лицензии, это поможет навести порядок в торговле.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «А в 50 лет что?»: Актера Петрова назвали универсалом без своей ниши
- Россиян призвали не ждать доллар по 60 рублей в 2026 году
- Украинские войска атаковали подстанцию в Рыльске Курской области
- Путин: Политике в спорте не место
- «Высосано из пальца!»: Из чего торговые сети готовят еду
- Бездна, рай и 1990-е: Дирижер Чижевский о пути от Slayer до Баха
- Британский словарь выбрал слово 2025 года
- Украина ввела санкции против работающих в Арктике физлиц и компаний РФ
- Юрист объяснил, как изменится оплата больничных в 2026 году
- Нэнси Пелоси объявила об уходе из Конгресса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru