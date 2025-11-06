Для торговых сетей приготовление готовых блюд – затратный дополнительный бизнес для привлечения покупателей, ни одна из них не будет использовать несвежие продукты, заявил НСН независимый аналитик рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.

В Госдуму внесут законопроект о запрете приготовления и фасовки кулинарной продукции в магазинах и запрете продажи товаров с истекающим сроком годности (менее 24 часов), сообщил автор идеи, депутат Сергей Миронов. По его мнению, в производство салатов попадают продукты с истекающим сроком годности, а хранится готовая еда не в лучших условиях.

«Поставляя любой продукт в сеть, производитель подписывает большое количество документов, где указывается в том числе остаточный срок годности, который должен быть достаточным для того, чтобы за это время товар был реализован. Если он не реализуется, сеть предлагает производителю либо забрать его, либо представители должны его утилизировать. Поэтому никакая сеть не будет рисковать, чтобы какой-то товар, подходящий к концу срока хранения, использовать для приготовления готовой еды: например, нарезать несвежую колбасу в «Оливье». Учитывая возможные фатальные последствия, этим не будет заниматься не только ни одна федеральная сеть, но даже локальная. Это все высосано из пальца, нет такой проблемы», - заявил Анфиногенов.