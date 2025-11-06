Украина ввела санкции против работающих в Арктике физлиц и компаний РФ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о синхронизации 19-го пакета антироссийских санкций Евросоюза и введения рестрикций против физлиц и компаний РФ, работающих в сфере добычи ресурсов в Арктике.
В частности, в «чёрный» список попали 36 юрлиц, в том числе «Группа Синара», «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», «Корпорация развития Мурманской области», «Таймырнефтегаз» и другие.
Также под украинские санкции попали 18 руководителей и владельцев российских предприятий угледобычи и переработки.
Ранее Зеленский подписал указ о введении санкций против главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной и против главы Гагаузии Евгении Гуцул, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
