Украина ввела санкции против работающих в Арктике физлиц и компаний РФ

В частности, в «чёрный» список попали 36 юрлиц, в том числе «Группа Синара», «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», «Корпорация развития Мурманской области», «Таймырнефтегаз» и другие.

Также под украинские санкции попали 18 руководителей и владельцев российских предприятий угледобычи и переработки.

Ранее Зеленский подписал указ о введении санкций против главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной и против главы Гагаузии Евгении Гуцул, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

