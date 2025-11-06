Украинские войска атаковали подстанцию в Рыльске Курской области

Подстанция в микрорайоне Боровское города Рыльска была атакована Воружёнными силами Украины (ВСУ). Как пишет RT, об этом заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, В результате из строя были временно выведены котельная и трансформатор.

«Без тепла остались семь домов, в которых живёт порядка 150 человек, ещё в 90 домах было нарушено электроснабжение», - уточнил он.

Ранее глава Владимирской области Александр Авдеев заявил, что украинские БПЛА атаковали энергетическую инфраструктуру в пригороде Владимира, сообщает «Свободная пресса».

Фото: t.me/Hinshtein
