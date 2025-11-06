Украинские войска атаковали подстанцию в Рыльске Курской области
Подстанция в микрорайоне Боровское города Рыльска была атакована Воружёнными силами Украины (ВСУ). Как пишет RT, об этом заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
По его словам, В результате из строя были временно выведены котельная и трансформатор.
«Без тепла остались семь домов, в которых живёт порядка 150 человек, ещё в 90 домах было нарушено электроснабжение», - уточнил он.
Ранее глава Владимирской области Александр Авдеев заявил, что украинские БПЛА атаковали энергетическую инфраструктуру в пригороде Владимира, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «А в 50 лет что?»: Актера Петрова назвали универсалом без своей ниши
- Россиян призвали не ждать доллар по 60 рублей в 2026 году
- Украинские войска атаковали подстанцию в Рыльске Курской области
- Путин: Политике в спорте не место
- «Высосано из пальца!»: Из чего торговые сети готовят еду
- Бездна, рай и 1990-е: Дирижер Чижевский о пути от Slayer до Баха
- Британский словарь выбрал слово 2025 года
- Украина ввела санкции против работающих в Арктике физлиц и компаний РФ
- Юрист объяснил, как изменится оплата больничных в 2026 году
- Нэнси Пелоси объявила об уходе из Конгресса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru