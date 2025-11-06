СМИ: Николя Саркози отказался от тюремной еды
Отбывающий пятилетний срок бывший президент Франции Николя Саркози отказался от тюремной еды и перешел на йогурты. Об этом пишет газета Le Point.
По информации источников издания, политик опасается враждебности со стороны других заключенных и допускает, что его пища может быть отравлена.
Также в публикации говорится, что экс-президент не пользуется возможностью самостоятельно покупать продукты и готовить еду из них, так как не обладает необходимыми кулинарными навыками.
Ранее Саркози юыл приговорён к пяти годам лишения свободы по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Энтони Хопкинс сыграет Чарльза Дарвина в новом фильме Джастина Чедвика
- «Будет ничья»: Булыкин не поверил в победу «Локомотива» над «Спартаком»
- Бизнесмен из Пензы стал фигурантом нового дела о мошенничестве
- Рогов пригласил Анджелину Джоли приехать в новые регионы РФ
- Милонов поддержал запрет уличных музыкантов в Петербурге
- Россиянкам рассказали о пользе приобретения автомобиля
- Путин поддержал полный запрет на продажу вейпов в РФ
- СМИ: Николя Саркози отказался от тюремной еды
- «А в 50 лет что?»: Актера Петрова назвали универсалом без ниши
- Россиян призвали не ждать доллар по 60 рублей в 2026 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru