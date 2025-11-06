СМИ: Николя Саркози отказался от тюремной еды

По информации источников издания, политик опасается враждебности со стороны других заключенных и допускает, что его пища может быть отравлена.

Также в публикации говорится, что экс-президент не пользуется возможностью самостоятельно покупать продукты и готовить еду из них, так как не обладает необходимыми кулинарными навыками.

Ранее Саркози юыл приговорён к пяти годам лишения свободы по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года, сообщает «Свободная пресса».

