Ранее сообщалось, что Петров сыграет одну из главных ролей в третьем сезоне сериала «Фишер» под названием «После Фишера. Инквизитор». Актер также исполнит сразу две роли в сериале «Буш» от сценариста «Звоните ДиКаприо!» Петра Внукова. Помимо прочего в начале октября «Кинопоиск» представил сериал «Камбэк», в котором Петров воплотил роль бомжа по имени Компот. Григорьев допустил, что Петров - универсальный артист, который может сыграть любую роль.

«Я как зритель немного не понимаю, кто для меня Александр Петров. Помню фильмы с его участием, но не конкретно мощные роли. Возможно, они еще впереди. Пока дают разные роли, он будет соглашаться на все, что интересно. Однако это не характерный актер. У него нет уникального образа, уникальной черты во внешности. Петров скорее обладает универсальной внешностью актера, которого будут брать в разные проекта. Он может сыграть что угодно, и это у него получается хорошо. Однако Петров – достаточно однозначный персонаж. Просто милый, улыбчивый, симпатичный парень. Непонятно, что он будет играть в возрасте от 50 лет и старше, когда уже не будет молодым мальчиком. Сейчас у него везде роли молодых мужчин, своей ниши нет», - сказал он.