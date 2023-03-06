Более триллиона рублей вложат в три крупнейших градостроительных проекта Москвы
Объем инвестиций в реализацию проектов на территории Мнёвниковской поймы, завода им. Хруничева и административно-делового центра «Коммунарка» составит более триллиона рублей. Об этом во время конференции «Строительная отрасль: перспективы и планы» сообщил Максим Доронин - руководитель управления инвестиционного развития, земельно-имущественных отношений и информационного сопровождения АО «Мосинжпроект» (стратегический партнер мероприятия).
Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» является оператором развития всех этих территорий и выступает координатором участников проекта. В его задачи входит решение организационных и технических задач, оптимизация производственных и финансовых расходов, определение очередности строительства объектов.
По словам Доронина, общая площадь территории объектов составляет около 973 га. Там возводятся коммерческие, деловые, спортивные, научно-исследовательские и другие объекты. На создание всей инфраструктуры из бюджета будет направлено 466 млрд рублей, объем частных инвестиций превысит 600 млрд рублей.
Представитель холдинга отметил, что реализация проектов положительно скажется в том числе на экономической и социальной ситуации в столице. Благодаря им планируется создать около 225 тысяч дополнительных рабочих мест, а налоговые поступления могут составить 289 млрд рублей.
Ранее руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что в районе Нагатино-Садовники на Каширском шоссе ввели в эксплуатацию первый жилой дом для переселения по программе реновации.
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