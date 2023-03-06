Первая новостройка по программе реновации появилась в районе Нагатино-Садовники

В районе Нагатино-Садовники на Каширском шоссе ввели в эксплуатацию первый жилой дом для переселения по программе реновации. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Новостройка с подземной автостоянкой построена по индивидуальному проекту. В ней 186 квартир с готовой улучшенной отделкой. Две квартиры предназначены для проживания маломобильных граждан, в них в частности увеличены проходы и дверные проемы, установлена специальная сантехника.

Первые этажи новостройки нежилые, в них расположатся магазины, кафе, офисы, спортклубы и технические помещения.

В вестибюле жилой части есть колясочная, кладовая для уборочного инвентаря, зона с почтовыми ящиками. Лифты оснащены визуальными и тактильными средствами информации.

Здание оснастили системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, видеонаблюдением. Во дворе в распоряжении жильцов будет детская площадка, тренажеры, турники и брусья.

