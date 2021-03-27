Андрей Бочкарев: Корпус лучевой терапии больницы в Коммунарке достроят в 2023 году

Корпус лучевой терапии на территории больницы в Коммунарке планируется достроить в 2023 году, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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«Больница в Коммунарке в будущем станет одним из шести якорных многопрофильных онкологических центров столицы. Здесь появится суперсовременный корпус лучевой терапии площадью 9,5 тыс. кв. метров. Сейчас идет проектирование нового корпуса, его строительство планируется завершить в 2023 году», - сказал заммэра столицы.

В пятиэтажном здании планируют разместить дневной стационар для радиотерапевтического лечения на 20 коек. Также в нем расположат отделение радиотерапии на 30 коек и внутриполостной терапии на 20 коек, предусмотрен радиологический блок, лаборатория радиоизотопной диагностики для ранней диагностики раковых заболеваний и другие.

По словам Бочкарева, помещения оборудуют по последнему слову техники, чтобы медики смогли реализовать новейшие диагностические возможности.

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Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
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