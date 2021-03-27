Андрей Бочкарев: Корпус лучевой терапии больницы в Коммунарке достроят в 2023 году

«Больница в Коммунарке в будущем станет одним из шести якорных многопрофильных онкологических центров столицы. Здесь появится суперсовременный корпус лучевой терапии площадью 9,5 тыс. кв. метров. Сейчас идет проектирование нового корпуса, его строительство планируется завершить в 2023 году», - сказал заммэра столицы.

В пятиэтажном здании планируют разместить дневной стационар для радиотерапевтического лечения на 20 коек. Также в нем расположат отделение радиотерапии на 30 коек и внутриполостной терапии на 20 коек, предусмотрен радиологический блок, лаборатория радиоизотопной диагностики для ранней диагностики раковых заболеваний и другие.

По словам Бочкарева, помещения оборудуют по последнему слову техники, чтобы медики смогли реализовать новейшие диагностические возможности.

Ранее на базе медучреждения открылась новая подстанция скорой помощи. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ее одной из лучших в городе.

