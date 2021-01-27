Собянин осмотрел новую подстанцию Скорой помощи в Коммунарке
Новая подстанция скорой помощи была построена в многопрофильной клинической больнице в Коммунарке. Ее в среду посетил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, это современная, одна из лучших в городе. Она призвана обеспечить новую территорию качественной и быстрой скорой помощью.
Градоначальник напомнил, что первая очередь больницы в Коммунарке запущена в 2019 году, ее строительство в настоящее время продолжается. Медицинский центр площадью порядка 80 тыс. кв. метров сразу был запущен как ковидный госпиталь.
Сейчас продолжается строительство второй очереди медцентра площадью также 80 тыс. кв. метров. Эта часть будет специализироваться на детском здравоохранении (роддом, перинатальный центр, детская больница и детская инфекционная больница).
Строительство двухэтажного здания подстанции скорой помощи было завершено в декабре 2020 года. Она готовится к открытию, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы. Ее сотрудниками станут более 100 человек.
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