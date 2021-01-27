Собянин осмотрел новую подстанцию Скорой помощи в Коммунарке

Новая подстанция скорой помощи была построена в многопрофильной клинической больнице в Коммунарке. Ее в среду посетил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, это современная, одна из лучших в городе. Она призвана обеспечить новую территорию качественной и быстрой скорой помощью.

Градоначальник напомнил, что первая очередь больницы в Коммунарке запущена в 2019 году, ее строительство в настоящее время продолжается. Медицинский центр площадью порядка 80 тыс. кв. метров сразу был запущен как ковидный госпиталь.

Москва расширяет эксперимент по внедрению технологий искусственного интеллекта в здравоохранении

Сейчас продолжается строительство второй очереди медцентра площадью также 80 тыс. кв. метров. Эта часть будет специализироваться на детском здравоохранении (роддом, перинатальный центр, детская больница и детская инфекционная больница).

Строительство двухэтажного здания подстанции скорой помощи было завершено в декабре 2020 года. Она готовится к открытию, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы. Ее сотрудниками станут более 100 человек.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:Скорая ПомощьСергей Собянин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры