Собянин осмотрел новую подстанцию Скорой помощи в Коммунарке

Новая подстанция скорой помощи была построена в многопрофильной клинической больнице в Коммунарке. Ее в среду посетил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, это современная, одна из лучших в городе. Она призвана обеспечить новую территорию качественной и быстрой скорой помощью.

Градоначальник напомнил, что первая очередь больницы в Коммунарке запущена в 2019 году, ее строительство в настоящее время продолжается. Медицинский центр площадью порядка 80 тыс. кв. метров сразу был запущен как ковидный госпиталь.