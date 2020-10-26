Собянин: В Коммунарке открыт крупнейший блок реанимации для больных ковидом

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии самого крупного в стране блока реанимации и интенсивной терапии для лечения больных коронавирусом, который был развёрнут на территории медицинского комплекса в Коммунарке.

Градоначальник отметил, что с точки зрения технологии новый комплекс - один из самых сложнейших, не уступающий по сложности созданному в Вороновской больнице, но более мощный.

В новом госпитале развернуто 1 тысяча 249 коек - 919 палатных коек и 330 коек реанимации и интенсивной терапии. Медперсонал насчитывает 399 специалистов, в том числе 130 врачей. Первые пациенты поступили 7 октября. По данным на 23 октября здесь лечатся 163 пациента.

Резервный госпиталь обеспечен всем необходимым - водой, электричеством, теплом, канализацией. Создано сложнейшее обеспечение медицинскими газами. В ближайшее время будет оборудовано приёмное отделение с установкой мобильного КТ, а также лаборатория (в дополнение к действующей в медкомплексе).

По словам Собянина, подобные мощные госпитали позволят обеспечить безусловное оказание медпомощи всем москвичам, не трогая основную плановую и экстренную помощь.



В настоящее время в Москве развернуто около 15 тысяч коек для лечения больных COVID-19 в городских, федеральных и частных стационарах, а также в резервных госпиталях на ВДНХ, Каширском шоссе, в Сокольниках, Крылатском и Коммунарке.

Больница в Коммунарке является главным коронавирусным стационаром Москвы. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции было принято решение перепрофилировать 9-этажный палатный корпус для размещения пациентов с подозрением на COVID-19 и подтвердившимся диагнозом. Таким образом, Коммунарка стала первым и самым известным коронавирусным стационаром в России. В оснащение входят 3 КТ, 1 МРТ, 432 аппарата ИВЛ, 2 аппарата ЭКМО, 9 аппаратов заместительной почечной терапии, 3 стационарных и 11 передвижных рентген-аппаратов, имеется собственная лаборатория.



С марта 2020 года больница в Коммунарке приняла порядка 8,4 тысячи пациентов с подозрением на коронавирус. По состоянию на 25 октября 2020 года здесь лечатся 910 пациентов, из них 629 с подтверждённым COVID-19. За последние сутки поступило 105 пациентов. Выписаны 88 пациентов.