Депутат Аксаков заявил, что новые программы льготной ипотеки могут появиться осенью

По его словам, пока они находятся на стадии обсуждения. Новая льготная ипотека может появиться за пределами столичного региона, где нужны кадры.

Парламентарий указал, что во многих субъектах РФ есть необходимость закрепления продвинутых специалистов.

Ранее финансист Арехина заявила, что завершение льготной ипотеки стало серьезным ударом по рынку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

