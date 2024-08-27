Депутат Аксаков заявил, что новые программы льготной ипотеки могут появиться осенью
Новые программы льготной ипотеки в России, направленные на привлечение молодых инновационных кадров в регионы, могут появиться осенью, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
По его словам, пока они находятся на стадии обсуждения. Новая льготная ипотека может появиться за пределами столичного региона, где нужны кадры.
Парламентарий указал, что во многих субъектах РФ есть необходимость закрепления продвинутых специалистов.
Ранее финансист Арехина заявила, что завершение льготной ипотеки стало серьезным ударом по рынку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru