Опрос: Более половины молодых семей в России проживают в собственных квартирах

Более половины (57,6%) молодых семей в России проживают в собственных квартирах, приобретенных без ипотеки или же с уже выплаченной. Об этом свидетельствует исследование, проведенное «Ингосстрахом» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ.

24,2% опрошенных проживают в квартирах, собственником которой является частное лицо. Еще 16,1% живут в собственной квартире, купленной в ипотеку, и выплачивают кредит. Ещё 2,1% - в квартирах, где собственниками являются государство, муниципалитет, предприятие или образовательная организация.

Данные опроса показали, что подавляющее большинство молодых семей проживают в отдельных квартирах (94,9% опрошенных). В индивидуальных домах или их частях живут 3,1% опрошенных, в коммунальных квартирах — 1,3%, а в общежитиях — 0,6%.

Потребность в улучшении жилищных условий испытывают 26,1% опрошенных. В среднем 20,1% россиян намерены улучшить жилищные условия в течение ближайшего года-двух. Больше всего заинтересованных в улучшении жилищных условий отмечено в Санкт-Петербурге (44%), Махачкале (40%), Севастополе (31%), Хабаровске (28%), Тольятти (26%) и Владивостоке (23%).

Те, кто планируют улучшить жилищные условия, хотят приобрести: новостройку — 46,6%; вторичное жилье — 41,8%; дом — 11,6%.

Заместитель генерального директора по розничному бизнесу «Ингосстраха» Владимир Храбрых напомнил, что для тех, кто приобрел жилье в ипотеку, комплексное ипотечное страхование — это надежный способ обезопасить свои вложения и обеспечить финансовую стабильность при возникновении непредвиденных ситуаций.

По его словам, для собственников квартир, домов и дач оформление страховки на имущество становится гарантией сохранности их собственности от возможных пожаров, затоплений и краж.

