Риелтор Апрелев: Продажи квартир в России могут упасть вдвое
Число сделок по приобретению жилой недвижимости в России может сократиться вдвое в этом году по сравнению с ежегодной статистикой, заявил основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев, сообщает NEWS.ru.
По его словам, на это повлияло введение заградительных ипотечных ставок, которые подросли вслед за ключевой в конце июля.
«Ежегодно в России около четырех миллионов человек приобретали квартиры. В этом году их число может сократиться до двух миллионов», - считает основатель Российской гильдии риелторов.
Он также отметил, что данная ситуация повлияет на то, что около одного миллиона человек останется на рынке аренды. Апрелев добавил, что сильнее всего это ударит по молодым семьям и тем, кто вынужден был переехать на работу в другой город.
Ранее средняя цена аренды квартир в России выросла на 20% за год, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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