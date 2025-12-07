Адвокат: Долина ни разу не извинилась перед Лурье
Адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы Полины Лурье, прокомментировала заявление певицы Ларисы Долиной о возврате денег, сообщает РИА Новости.
Она выразила сомнение в искренности исполнительницы, указав, что та обратилась с извинениями к телезрителям, а не к самой пострадавшей стороне. По словам защитницы, за полтора года конфликта Долина не сочла нужным ни позвонить, ни принести личные извинения Лурье, хотя видела, какие душевные силы та тратит на это дело.
Свириденко убеждена, что простое человеческое участие могло бы снять напряжение, но этого так и не произошло.
Продюсер Дмитрий Ашуров связал общественное возмущение против певицы Ларисы Долиной с её равнодушием к чужой беде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
