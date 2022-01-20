Цена имеет значение: Техноблогер рассказал, что может сократить срок жизни смартфона

Илья Корнейчук отметил, что дорогие компоненты при сборке смартфона увеличивают его шансы прослужить до десяти лет. 

Ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что на работу смартфона напрямую влияет качество его внутренних компонентов.

Ранее старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко заявил, что у большинства современных смартфонов в инструкции по эксплуатации указан срок службы от трех до пяти лет. Он отметил, что явными признаками скорой «смерти» телефона является быстрая разрядка, внезапное выключение и мигающий экран.

«Да, смартфоны многие могут работать от трех до пяти лет, как раз именно аккумулятор будет главным фактором, который ограничивает работу телефона. Потому что снижается емкость, и он очень мало держит заряд. Живут дольше всего хорошо собранные смартфоны с качественными компонентами, это не делится по маркам», - отметил Корнейчук.

По его словам, аккумулятор при необходимости можно и заменить, а при качественных компонентах смартфон может прослужить и дольше пяти лет.

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«Качество компонентов, качество дизайна и аккумулятор могут сократить срок жизни смартфона. Если покупаются дорогие компоненты, если есть запас по всему, то смартфон прослужит долго. Смартфоны могут работать очень долго, как обычные телефоны. У многих есть телефоны, которым больше десяти лет, а они до сих пор работают. При этом, если телефоны падают, это механические повреждения, которые могут привести к повреждениям уже внутри. А дозарядка устройства не должна влиять на срок жизни, это штатная работа телефона», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что предложение создавать иностранные гаджеты с российскими процессорами связано с политической нестабильностью и западными санкциями. Накануне в Минцифры производителям техники Lenovo, HP и Acer предложили выпустить ноутбуки с процессорами российского производства на базе компании «Байкал Электроникс».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ГаджетыСмартфоны
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