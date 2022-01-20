Цена имеет значение: Техноблогер рассказал, что может сократить срок жизни смартфона

Ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что на работу смартфона напрямую влияет качество его внутренних компонентов.

Ранее старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко заявил, что у большинства современных смартфонов в инструкции по эксплуатации указан срок службы от трех до пяти лет. Он отметил, что явными признаками скорой «смерти» телефона является быстрая разрядка, внезапное выключение и мигающий экран.

«Да, смартфоны многие могут работать от трех до пяти лет, как раз именно аккумулятор будет главным фактором, который ограничивает работу телефона. Потому что снижается емкость, и он очень мало держит заряд. Живут дольше всего хорошо собранные смартфоны с качественными компонентами, это не делится по маркам», - отметил Корнейчук.

По его словам, аккумулятор при необходимости можно и заменить, а при качественных компонентах смартфон может прослужить и дольше пяти лет.