«Курс рубля побуждает ускориться»: В России стали чаще покупать ноутбуки

Россияне чаще всего «обновляют» смартфоны, однако спрос на другую электронику в стране также увеличился из-за опасений экономической нестабильности, подтвердил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее ритейлер Wildberries сообщил, что спрос на ноутбуки и компьютеры в первые три недели января вырос почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

«Показатель одного из ретейлеров не отражает всю картину рынка, к тому же Wildberries не является крупнейшим поставщиком электроники, есть масса других компаний, продающих технику. С другой стороны, спрос действительно несколько увеличился. Зависит это от того, что сейчас возникли проблемы с поставками комплектующих, из-за этого ценовые характеристики растут. Сейчас курс рубля обратно упал к показателям, которые были осенью и в конце лета. Всё это, естественно, побуждает людей, которые собирались приобрести технику, ускориться и сделать это в текущее время», - объяснил специалист.

Кусков рассказал, какие бренды и типы техники наиболее востребованы среди россиян.

«Марок ноутбуков сейчас очень много, есть верхний ценовой сегмент, это копания Apple, которые покупаются очень активно, но стоимость там высокая. В основном приобретается средний ценовой сегмент, от 50 до 70 тысяч рублей, которые функционируют достаточно неплохой срок, не выходят так быстро из рабочего режима, как дешевые ноутбуки. Среди них можно отметить и Acer, и ASUS. Техника стоит немалых денег. По большому счету, объем кредитных программ – порядка 40% от общих продаж ноутбуков. Если мы берем время реплейсмента [техники], то есть обмена старого на новый, то смартфоны являются наиболее часто меняемыми, потому что у них растут технические характеристики. Среднее время реплейсмента в России – порядка двух лет. Кто-то два года выдерживает, кто-то и пять, если хороший аппарат. Другие крупные устройства, такие как Smart TV, конечно, не меняются так быстро, их можно использовать десятилетия. Ноутбуки 5-7 лет целесообразно [использовать], если не выходят из строя. У каждого оборудования своя судьба», - резюмировал гендиректор Telecom Daily.

Ранее гендиректор компании МЦСТ, разработчик процессоров «Эльбрус» Александр Ким предупредил, что процессоры российского производства и монтаж материнских плат в РФ могут оказаться ненужными из-за поправок правительства в законопроект об импортозамещении в области радиоэлектронной продукции.

