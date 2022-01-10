Процессор не потянет: Минпромторг удивил импортозамещением «железа» для чиновников

По словам гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, сейчас в России нет процессоров для небольших портативных устройств, которые бы заменили зарубежные. Стимула создавать их тоже не будет.



Меры Минпромторга, направленные на развитие российских процессоров путем ограничений в госзаказе, могут расширить «чиновничий рынок» и сократить потребительский. Такое мнение высказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее стало известно, что Минпромторг собирается обязать госзаказчиков отклонять заявки с зарубежной техникой, если в конкурсе будет принимать участие хоть один гаджет с российским процессором, который соответствует техническому заданию. В министерстве считают, что это обеспечит «безусловное преимущество продукции на российских процессорах». Кусков подчеркнул, что процесс импортозамещения и локализации производства в России «очень непростой».

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«Если для определенного типа устройств, систем хранения данных и других крупногабаритных устройств сейчас есть процессоры, которые могут удовлетворять техническим требованиям, то для небольших портативных устройств: ноутбуков, смартфонов – у нас еще нет процессоров, которые могли бы составлять конкуренцию в мировом масштабе. Поэтому требования Минпромторга понятны, но насколько они выполнимы – пока сказать сложно», - отметил он.

По его словам, сейчас трудно говорить о том, к чему может привести такая мера.

«Есть логичная политика государства, но, на мой взгляд, к сожалению, запоздалая, потому что это надо было делать лет семь-восемь назад. Сейчас нужно понимать, что процессора уровня Qualcomm у нас нет и в ближайшее время не появится. Нужно четко осознавать, где мы можем создавать конкуренцию и продвигать отечественных производителей, а где – нет. Нужно либо туда вкладывать миллиарды долларов для того, чтобы достичь каких-то целей, либо покупать патенты или компании, которые занимаются подобными направлениями», - считает он.

При этом Кусков признал вероятность того, что после введения таких мер у российских производителей не будет стимула развивать отечественные процессоры.

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«Здесь есть опасения. Сейчас мы можем 5-10% от того, что могут другие, поэтому мотивация однозначно нужна. Мы можем насытить рынок чиновников продукцией с такими процессорами, но простые нормальные люди не будут покупать это за свои деньги, если продукция не соответствует тем возможностям, к которым они привыкли. Нельзя ограничивать рынок только рынком чиновников. Нужно выпускать технику, которую будут покупать и на общественном рынке», - заключил он.

Ранее Денис Кусков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что если США ограничат экспорт смартфонов в Россию, то потеряют большую долю рынка и подарят прибыль китайским компаниям.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РоссияПроизводствоМинпромторгИмпортозамещениеГаджеты
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