Процессор не потянет: Минпромторг удивил импортозамещением «железа» для чиновников

Меры Минпромторга, направленные на развитие российских процессоров путем ограничений в госзаказе, могут расширить «чиновничий рынок» и сократить потребительский. Такое мнение высказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее стало известно, что Минпромторг собирается обязать госзаказчиков отклонять заявки с зарубежной техникой, если в конкурсе будет принимать участие хоть один гаджет с российским процессором, который соответствует техническому заданию. В министерстве считают, что это обеспечит «безусловное преимущество продукции на российских процессорах». Кусков подчеркнул, что процесс импортозамещения и локализации производства в России «очень непростой».