В аэропорту Франции задержали сотрудницу МИД России

Погранслужба Франции задержала в аэропорту при въезде в страну сотрудницу МИД России. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По ее словам, французская сторона вовремя не выдала россиянке визу. У задержанной изъяли телефон и компьютер.

Россия потребовала от Франции объяснений в связи с произошедшим, посольство РФ в Париже направило ноту протеста во французский МИД. Также российская сторона выразила решительный протест руководству посольства в Москве.

«В результате предпринятых демаршей нашей коллеге в конечном итоге разрешили въезд в страну, однако ей пришлось сутки провести в пограничной зоне аэропорта», - подчеркнула Захарова.

Дипломат добавила, что Москва не оставит инцидент без последствий.

Ранее в Молдавии трех сотрудников посольства России объявили персонами нон грата, в ответ Россия выслала трех молдавских дипломатов, пишет RT.

