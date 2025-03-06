«Атомный Оле-Лукойе»: Захарова назвала заявления Макрона оторванными от жизни
Заявления президента Франции Эммануэля Макрона оторваны от жизни и противоречат озвученному им ранее. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее Макрон в обращении к французам назвал Россию угрозой для Франции и Европы. Политик заявил, что продолжит наращивание военного бюджета, а также предложил начать обсуждения об использовании французского ядерного оружия для защиты Евросоюза, напоминает РЕН ТВ.
«У него каждый день какие-то совершенно оторванные от жизни, противоречащие предыдущим заявления», - отметила Захарова, комментируя слова Макрона.
Дипломат назвала французского президента сказочником и указала, что он напоминает «атомного Оле-Лукойе» - персонажа сказок Ганса Христиана Андерсена с зонтиками, который показывает детям сны.
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