«Атомный Оле-Лукойе»: Захарова назвала заявления Макрона оторванными от жизни

Ранее Макрон в обращении к французам назвал Россию угрозой для Франции и Европы. Политик заявил, что продолжит наращивание военного бюджета, а также предложил начать обсуждения об использовании французского ядерного оружия для защиты Евросоюза, напоминает РЕН ТВ.

«У него каждый день какие-то совершенно оторванные от жизни, противоречащие предыдущим заявления», - отметила Захарова, комментируя слова Макрона.

Дипломат назвала французского президента сказочником и указала, что он напоминает «атомного Оле-Лукойе» - персонажа сказок Ганса Христиана Андерсена с зонтиками, который показывает детям сны.

