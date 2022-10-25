«Заговор молчания»: Иммунолог подтвердил зарождение SARS-CoV-2 в лаборатории

Как пояснил в комментарии «Вечерней Москве» Владимир Болибок, учёные разрезают природные вирусы, модифицируют их части и склеивают заново. Там, где части соединяют, остаются следы склеивания генома, которые именуются сайты рестрикции.

Эксперт уточнил, что в природных вирусах такие следы тоже имеются, однако они встречаются нечасто и в малом количестве. В синтетических же вирусах – всё наоборот.

«Эти склеенные кусочки обнаружили исследователи в коронавирусе, который изучали. По их словам, в диких коронавирусах сайтов рестрикции практически нет. Это явное доказательство того, что были генетические манипуляции на данном вирусе, что привело к появлению SARS-CoV-2. То, что вирус был создан искусственно, можно считать доказанным», — констатировал Болибок.

По словам специалиста, теперь на первый план выходит вопрос: было ли дальнейшее распространение результатом случайной утечки коронавируса из лаборатории, либо речь идёт о целенаправленном создании пандемии COVID-19.