«Заговор молчания»: Иммунолог подтвердил зарождение SARS-CoV-2 в лаборатории
Большое количество так называемого «молекулярного клея» в коронавирусе может действительно говорить о его искусственном возделывании. Так врача-иммунолог Владимир Болибок прокомментировал новость о появлении новых доказательств лабораторного происхождения SARS-CoV-2.
Группа из трёх учёных из Германии объявила, что на 99,9% установила искусственное появление возбудителя COVID-19. Согласно их сообщению, речь идёт о манипулированной копии естественного вируса. Методы, которые, скорее всего, использовались во время создания Sars-CoV-2, применяют аналогично в ряде вирусологических лабораторий для разработки синтетических вирусов.
Как пояснил в комментарии «Вечерней Москве» Владимир Болибок, учёные разрезают природные вирусы, модифицируют их части и склеивают заново. Там, где части соединяют, остаются следы склеивания генома, которые именуются сайты рестрикции.
Эксперт уточнил, что в природных вирусах такие следы тоже имеются, однако они встречаются нечасто и в малом количестве. В синтетических же вирусах – всё наоборот.
«Эти склеенные кусочки обнаружили исследователи в коронавирусе, который изучали. По их словам, в диких коронавирусах сайтов рестрикции практически нет. Это явное доказательство того, что были генетические манипуляции на данном вирусе, что привело к появлению SARS-CoV-2. То, что вирус был создан искусственно, можно считать доказанным», — констатировал Болибок.
По словам специалиста, теперь на первый план выходит вопрос: было ли дальнейшее распространение результатом случайной утечки коронавируса из лаборатории, либо речь идёт о целенаправленном создании пандемии COVID-19.
При этом, по оценке Владимира Болибока, утечка из лаборатории могла случиться ещё в 2016 году. А пандемию вызвала мутация искусственного вируса. Именно с 2016 года в США стали отмечаться частые случаи атипичной пневмонии. Однако тогда их объясняли употреблением вейпов.
Более того, доктор Болибок полагает, что искусственное происхождение коронавируса было доказано еще в 2020 году. Однако тогда сведения решили не обнародовать по каким-то причинам. Эксперт прогнозирует большой скандал, если всплывёт «заговор молчания».
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