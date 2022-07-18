«Задрали нос!»: «Ростех» провалил развитие сетей 5G и может не справиться с LTE

«На сегодняшний день, я бы тоже оценил итоги деятельности "Ростеха" как унылые. Компания очень много взяла, но, к сожалению, не может ни с чем справиться. Я не могу сказать, что "Ростех" является безусловными лидером, несмотря на размеры и возможности этой компании. Есть другие более мелкие игроки, которые за этот период времени создали гораздо более интересные решения в своем сегменте. Поэтому я бы оценил развитие Ростеха, как неудовлетворительное», - сказал Кусков.

По его мнению, для исправления ситуации компании-монополисту следует перестать «задирать нос».

«Прежде всего, нужно изменить подход. Компания чувствует себя эксклюзивом, монополистом, на нее рассчитывают, а должна быть конкуренция, без которой ничего хорошего быть не может. В данном контексте компания должна посмотреть внутрь себя: не слишком ли она задрала нос и не видит, что реальность заметно отличается от того, что видят в самом "Ростехе"», - отметил гендиректор Telecom Daily.

Кусков также указал, что «Ростех» не может создать аналогов зарубежному оборудованию.

«Основная проблема в том, что компания не может создать сопоставимое с импортными аналогами оборудование, как по цене, так и по качеству, прежде всего. "Ростех" был выбран практически эксклюзивным поставщиком оборудования для сетей пятого поколения, но было понятно, что, скорее всего, он не справится. Оборудование, которые должны была вывести на рынок в 2023 году, в 2021 поступило к операторам, и оно было совершенно неудобоваримое по отношению к оборудованию Huawei, Siemens, Nokia и Ericsson. На сегодняшний день компания сконцентрировалась уже не на пятом поколении, потому что вряд ли оно запустится в ближайшее время в России, а на новой дорожной карте создания оборудования сетей LTE. Справится ли "Ростех" с этим сегментом, тоже сказать сложно», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».