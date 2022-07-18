«Задрали нос!»: «Ростех» провалил развитие сетей 5G и может не справиться с LTE

Госкорпорация чувствует себя эксклюзивом, отрывается от реальности, много на себя берет, но не справляется, сказал в эфире НСН Денис Кусков.

Работа «Ростеха» выглядит унылой и неудовлетворительный, при том, что мелкие игроки предлагают более интересные решения, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин назвал «скромными» результаты работы «Ростеха». По его словам, речь идет, в частности, о проектах создания сетей пятого поколения.

Путин заявил, что цифровые проекты «Ростеха» показали скромные результаты

«На сегодняшний день, я бы тоже оценил итоги деятельности "Ростеха" как унылые. Компания очень много взяла, но, к сожалению, не может ни с чем справиться. Я не могу сказать, что "Ростех" является безусловными лидером, несмотря на размеры и возможности этой компании. Есть другие более мелкие игроки, которые за этот период времени создали гораздо более интересные решения в своем сегменте. Поэтому я бы оценил развитие Ростеха, как неудовлетворительное», - сказал Кусков.

По его мнению, для исправления ситуации компании-монополисту следует перестать «задирать нос».

«Прежде всего, нужно изменить подход. Компания чувствует себя эксклюзивом, монополистом, на нее рассчитывают, а должна быть конкуренция, без которой ничего хорошего быть не может. В данном контексте компания должна посмотреть внутрь себя: не слишком ли она задрала нос и не видит, что реальность заметно отличается от того, что видят в самом "Ростехе"», - отметил гендиректор Telecom Daily.

Кусков также указал, что «Ростех» не может создать аналогов зарубежному оборудованию.

«Основная проблема в том, что компания не может создать сопоставимое с импортными аналогами оборудование, как по цене, так и по качеству, прежде всего. "Ростех" был выбран практически эксклюзивным поставщиком оборудования для сетей пятого поколения, но было понятно, что, скорее всего, он не справится. Оборудование, которые должны была вывести на рынок в 2023 году, в 2021 поступило к операторам, и оно было совершенно неудобоваримое по отношению к оборудованию Huawei, Siemens, Nokia и Ericsson. На сегодняшний день компания сконцентрировалась уже не на пятом поколении, потому что вряд ли оно запустится в ближайшее время в России, а на новой дорожной карте создания оборудования сетей LTE. Справится ли "Ростех" с этим сегментом, тоже сказать сложно», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
«Песни, мемы, хохлома!» Чем запомнился россиянам «околокосмический» Дмитрий Рогозин

В начале июня глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил о планах по производству более 110 самолетов различных типов к 2025 году и около 500 - к 2030 году.

15 июля президент РФ отправил в отставку главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Новым главой госкорпорации стал Юрий Борисов, ранее занимавший пост вице-премьера по оборонной промышленности.

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Фото: rostec.ru
ТЕГИ:Владимир ПутинРостех
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