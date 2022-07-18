Путин заявил, что цифровые проекты «Ростеха» показали скромные результаты
Президент России Владимир Путин заявил, что работу в рамках проектов по развитию сквозных цифровых технологий нельзя признать «особенно успешной», сообщает пресс-служба Кремля.
На заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам глава государства отметил, что пять из 13 направлений не реализуются, а по остальным «реализация не достигнута у не менее чем 20% целевых показателей».
«Скромные результаты продемонстрированы по направлениям, за которые ответственен «Ростех»... сейчас коллеги будут говорить: финансирования не хватает, ещё что-то, но я просто констатирую сам факт того, что происходит», - подчеркнул он.
Российский лидер добавил, что имеет ввиду проекты создания сетей пятого поколения, развитию производства оборудования для широкого внедрения интернета вещей, а также развитие микроэлектронной отрасли, которое «пришлось полностью перезагружать».
Ранее спецпредставитель президента по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков заявил, что мир ждёт конец глобализации и переход к «островизации», и России в данных условиях следует достичь технологического суверенитета, сообщает RT.
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