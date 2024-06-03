«Экспертов мало»: С чем могут столкнуться академики РАН при экспертизе учебников

«Нужно учитывать вопросы, связанные со сроками, со стоимостью такой экспертизы. Потому что новые стандарты вводятся, учебники разрабатываются и экспертизу ждут в достаточно сжатые сроки. Подключение РАН актуально, если оно не снизит темпа внедрения новых стандартов и обновлений. Был и еще один риск. У нас не малый блок учебников на языках народов нашей страны. И вот здесь экспертов очень немного. В свое время такую экспертизу проводили эксперты из регионов, потом это перешло на уровень федерации. Вот здесь хотелось бы, чтобы экспертиза РАН учла, что у нас образование идет на разных языках. И линейки учебников у нас не только для начальных классов, но и для старших», – подытожила Абанкина.

Ранее зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил НСН, что участие академиков РАН в экспертизе учебников поможет избавиться от фактических ошибок в текстах, однако также стоит позаботиться о том, чтобы материал в пособиях был изложен понятным для школьников языком.

