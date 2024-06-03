«Экспертов мало»: С чем могут столкнуться академики РАН при экспертизе учебников
Однако в России большой объем учебников на других языках, а этих экспертов мало, рассказала НСН профессор ВШЭ Ирина Абанкина.
Привлечение Российской академии наук (РАН) к экспертизе учебников поможет привести их в соответствие требованиям современной науки, рассказала НСН заслуженный профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
Ранее стало известно, что РАН вернут полномочия вести экспертизу школьных учебников. Соответствующий законопроект подготовлен в Совете Федерации.
«Я бы подчеркнула насущность привлечения Академии наук. Это связано с тем, что планируется обновление учебников по естественно-научному циклу и по точным наукам. И здесь, наверное, включение представлений современного научного знания в учебники достаточно актуально. Сейчас создатели учебников нередко основываются на тех лучших образцах, которые у нас были раньше. А они не всегда отражают современное научное знание. Экспертиза школьных учебников важна. В противном случае будет тяжело мотивировать ребят и вовлекать их в научные проблемы», – подчеркнула профессор.
Однако есть несколько важных факторов, которые нужно учесть при проведении РАН подобных процедур.
«Нужно учитывать вопросы, связанные со сроками, со стоимостью такой экспертизы. Потому что новые стандарты вводятся, учебники разрабатываются и экспертизу ждут в достаточно сжатые сроки. Подключение РАН актуально, если оно не снизит темпа внедрения новых стандартов и обновлений. Был и еще один риск. У нас не малый блок учебников на языках народов нашей страны. И вот здесь экспертов очень немного. В свое время такую экспертизу проводили эксперты из регионов, потом это перешло на уровень федерации. Вот здесь хотелось бы, чтобы экспертиза РАН учла, что у нас образование идет на разных языках. И линейки учебников у нас не только для начальных классов, но и для старших», – подытожила Абанкина.
Ранее зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил НСН, что участие академиков РАН в экспертизе учебников поможет избавиться от фактических ошибок в текстах, однако также стоит позаботиться о том, чтобы материал в пособиях был изложен понятным для школьников языком.
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