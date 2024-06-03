«Экспертов мало»: С чем могут столкнуться академики РАН при экспертизе учебников

Однако в России большой объем учебников на других языках, а этих экспертов мало, рассказала НСН профессор ВШЭ Ирина Абанкина.

Привлечение Российской академии наук (РАН) к экспертизе учебников поможет привести их в соответствие требованиям современной науки, рассказала НСН заслуженный профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.

Ранее стало известно, что РАН вернут полномочия вести экспертизу школьных учебников. Соответствующий законопроект подготовлен в Совете Федерации.

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«Я бы подчеркнула насущность привлечения Академии наук. Это связано с тем, что планируется обновление учебников по естественно-научному циклу и по точным наукам. И здесь, наверное, включение представлений современного научного знания в учебники достаточно актуально. Сейчас создатели учебников нередко основываются на тех лучших образцах, которые у нас были раньше. А они не всегда отражают современное научное знание. Экспертиза школьных учебников важна. В противном случае будет тяжело мотивировать ребят и вовлекать их в научные проблемы»,подчеркнула профессор.

Однако есть несколько важных факторов, которые нужно учесть при проведении РАН подобных процедур.

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«Нужно учитывать вопросы, связанные со сроками, со стоимостью такой экспертизы. Потому что новые стандарты вводятся, учебники разрабатываются и экспертизу ждут в достаточно сжатые сроки. Подключение РАН актуально, если оно не снизит темпа внедрения новых стандартов и обновлений. Был и еще один риск. У нас не малый блок учебников на языках народов нашей страны. И вот здесь экспертов очень немного. В свое время такую экспертизу проводили эксперты из регионов, потом это перешло на уровень федерации. Вот здесь хотелось бы, чтобы экспертиза РАН учла, что у нас образование идет на разных языках. И линейки учебников у нас не только для начальных классов, но и для старших», подытожила Абанкина.

Ранее зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил НСН, что участие академиков РАН в экспертизе учебников поможет избавиться от фактических ошибок в текстах, однако также стоит позаботиться о том, чтобы материал в пособиях был изложен понятным для школьников языком.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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