«Избавит от ошибок»: Депутат Смолин поддержал участие РАН в экспертизе учебников

В Совете Федерации подготовили законопроект, предусматривающий, что Российская академия наук вернет полномочия проведения экспертизы школьных учебников, сообщает РБК со ссылкой на президента РАН Геннадия Красникова. Как пояснил Смолин, подобное решение поможет снизить число неточностей в учебных пособиях.

«Вернуть экспертизу Российской академии наук, с моей точки зрения, правильно, поскольку лучшие научные силы сосредоточены именно там. В учебниках по естественным и математическим дисциплинам нередко обнаруживаются ошибки не столько фактического свойства, сколько связанные с тем, что представления о науке меняются, в учебных пособиях оказываются не самые современные представления. В этом смысле тоже скорее правильно, что экспертиза будет возвращена в РАН. Однако стоит учитывать, что академики вряд ли постоянно общаются с детьми. Материал российских учебников усложнен по форме. Я бы к экспертизе привлекал также передовых продвинутых учителей, либо популяризаторов науки, чтобы в итоге информация в учебниках было не только научной, но и понятой большинству детей», - сказал он.

Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с «Радиоточкой НСН» положительно оценил участие специалистов РАН в анализе учебников, поскольку экспертиза в нынешнем виде непрозрачна и непонятна.

