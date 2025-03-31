Компания Neuralink впервые вживит человеку зрительный имплант

Компания Neuralink в текущем году впервые вживит человеку зрительный имплант Blindsight. Об этом заявил владелец компании бизнесмен Илон Маск на конференции в американском штате Висконсин.

Один из пользователей разместил в соцсети Х публикацию, в которой говорится о планах Neuralink вживить имплант в конце года.

«Устройство призвано вернуть зрение полностью слепым людям», - отмечается в сообщении.

Илон Маск сделал репост публикации на своей странице в соцсети X.

Ранее миллиардер сообщил, что в 2025 году Neuralink планирует вживить мозговой имплант 20–30 людям, напоминает РЕН ТВ.

