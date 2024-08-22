Маск: Миллионы людей станут обладателями мозгового импланта Neuralink через 10 лет

Миллиардер из США Илон Маск заявил в соцсети Х, что уже в течение десяти лет миллионы людей могут стать обладателями мозгового импланта Neuralink.

Власти США разрешили Neuralink вживить мозговой имплант второму пациенту

По его словам, это произойдет, «если все пойдет хорошо».

Ранее бизнесмен заявил, что второй человек прошел процедуру вживления импланта от компании Neuralink, она была успешной. В мозге пациента функционируют 400 электродов, «там много сигналов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ТехнологииИлон Маск

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