Маск: Миллионы людей станут обладателями мозгового импланта Neuralink через 10 лет
22 августа 202406:40
Миллиардер из США Илон Маск заявил в соцсети Х, что уже в течение десяти лет миллионы людей могут стать обладателями мозгового импланта Neuralink.
По его словам, это произойдет, «если все пойдет хорошо».
Ранее бизнесмен заявил, что второй человек прошел процедуру вживления импланта от компании Neuralink, она была успешной. В мозге пациента функционируют 400 электродов, «там много сигналов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Маск: Миллионы людей станут обладателями мозгового импланта Neuralink через 10 лет
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru